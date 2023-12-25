Bademli iç pilav tarifi: Yiyen bir tabak daha istiyor
Bademli iç pilav, Türk mutfağına ait geleneksel bir pilav tarifidir. Türk mutfağı zengin bir geçmişe sahip olduğu için birçok farklı bölgesel lezzet içerir. Bademli iç pilavın içindeki bademler, pilava özel bir aroma ve lezzet katar. Ayrıca bademlerin iç pilava eklenmesi, pilavın görsel olarak daha çekici ve zengin olmasını sağlar. Bu tür pilavlar genellikle et yemekleri, tavuk veya kuzu gibi ana yemeklerin yanında servis edilir. İşte lezzet dolu o tarif...
Giriş Tarihi: 25.12.2023 08:41Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 08:41
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
300 kcal
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
4 su bardağı tavuk suyu veya su
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı doğranmış badem
1 adet orta boy soğan (isteğe bağlı, rendeleyebilirsiniz)
Tuz (damak zevkinize göre)
Karabiber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Pirinci güzelce yıkayın ve süzün.
Tavuk suyunu veya suyu kaynatın.
Geniş bir tencerede sıvı yağı ısıtın. İsteğe bağlı olarak rendelenmiş soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurabilirsiniz.
İçine yıkanmış pirinci ekleyip pirinçler şeffaflaşana kadar kısık ateşte kavurun.
Kavrulan pirinçlerin üzerine sıcak tavuk suyunu veya suyu ekleyin. Tuzunu ayarlayın.
Tencerenin kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.
Bademleri tavada hafifçe kavurun. Bademlerin rengi dönene kadar sürekli karıştırın.
Pirinç piştikten sonra ocaktan alın, üzerine kavrulmuş bademleri ekleyin. Tane tane olması için spatula veya tahta kaşık yardımıyla karıştırın.
Pilavı dinlenmeye bırakın. Üzerine temiz bir bez veya kağıt havlu koyarak 10-15 dakika demlenmeye bırakın.
Demlenen pilavı karıştırmadan servis yapabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak karabiber ekleyebilirsiniz.