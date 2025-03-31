Baklalı pilav tarifi: Ana yemeklerin doyurucu eşlikçisi
Bu pilav tarifi bağımlılık yapabilir! Bir kaşık aldığınızda, mis gibi tereyağı kokusu ve baklanın nefis dokusuyla büyüleneceksiniz. Üstelik yapımı inanılmaz kolay! Eğer sıradan pilavlardan sıkıldıysanız, bu tarif sofranıza yepyeni bir lezzet katacak. Lezzetin sırrını keşfetmeye hazır mısınız?
Giriş Tarihi: 31.03.2025 10:00Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 10:00
YAPILIŞI
Malzemeler:
1 su bardağı pirinç
1 su bardağı taze iç bakla
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı sıcak su veya et suyu
Yarım limonun suyu (pirinci ıslatmak için)
Tuz
Karabiber (isteğe bağlı)
Dereotu (üzeri için, isteğe bağlı)
Yapılışı:
Pirinci bir kaseye alın, üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin ve içine yarım limonun suyunu sıkın. 15-20 dakika beklettikten sonra iyice durulayıp süzün.
Eğer taze iç bakla kullanıyorsanız, kaynar suda 5 dakika haşlayıp süzün. Kabuklarını soyabilirsiniz, ama isteğe bağlıdır.
Bir tencerede tereyağını ve zeytinyağını eritin. Pirinci ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun.
Baklaları pirince ekleyin, ardından sıcak suyu veya et suyunu ekleyin. Tuzunu ekleyin, karıştırıp tencerenin kapağını kapatın.
Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin (yaklaşık 12-15 dakika). Ocağı kapatıp 10 dakika demlendirin.
Üzerine doğranmış dereotu serperek sıcak servis yapın.