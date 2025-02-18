Buhara pilavı tarifi: Hem lezzetli hem doyurucu...
Buhara Pilavı, Orta Asya mutfağının en lezzetli ve doyurucu yemeklerinden biridir. Et, baharat ve sebzelerin mükemmel uyumuyla hazırlanan bu pilav, özellikle özel davetlerde ve kalabalık sofralarda sıkça tercih edilir. Hem besleyici hem de aromatik bir lezzete sahip olan Buhara Pilavı, pirincin et ve baharatlarla harmanlanarak pişirilmesiyle ortaya çıkar. İşte, sofralarınıza Orta Asya’nın eşsiz tatlarını taşıyacak, geleneksel Buhara Pilavı tarifi!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:11Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 07:11
YAPILIŞI
2 su bardağı pirinç
300 g dana kuşbaşı (veya tercihen kuzu eti)
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet büyük boy soğan (yemeklik doğranmış)
2 adet havuç (rendelenmiş veya jülyen doğranmış)
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
3 su bardağı sıcak su veya et suyu
1 avuç kuş üzümü (isteğe bağlı)
1 avuç badem veya dolmalık fıstık (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Pirinci nişastası akana kadar yıkayın ve ılık, tuzlu suda en az 15-20 dakika bekletin.
Bir tencerede sıvı yağ ve tereyağını ısıtın. Kuşbaşı doğranmış eti ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Yemeklik doğranmış soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından rendelenmiş havucu ekleyip karıştırın ve birkaç dakika daha soteleyin.
Kimyon, karabiber, tuz ve tarçını ekleyin. (Kuş üzümü kullanıyorsanız, bu aşamada ekleyebilirsiniz.)
Süzdüğünüz pirinci ekleyip birkaç dakika kavurun.
Sıcak suyu veya et suyunu ekleyin. Kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Ocağı kapattıktan sonra tencerenin üzerine temiz bir bez veya havlu koyup kapağını kapatın ve 10-15 dakika demlenmeye bırakın.
Pilavı karıştırıp servis tabağına alın. Üzerine badem veya dolmalık fıstık serperek servis edebilirsiniz.