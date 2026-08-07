Domatesli bulgur pilavı tarifi! Eşsiz lezzetiyle her sofranın baş tacı

Püf Noktası: Domateslerinizin sululuk oranına göre bulgurun çekeceği su miktarı değişebilir. Eğer domatesleriniz çok suluysa, ekleyeceğiniz sıcak su miktarını çeyrek bardak kadar azaltabilirsiniz. Bulgur cinsine göre de su çekme kapasitesi değiştiği için suyu ekledikten sonra kontrol etmekte fayda var.