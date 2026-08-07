Domatesli bulgur pilavı tarifi! Eşsiz lezzetiyle her sofranın baş tacı

Malzemeler
- 1 su bardağı pilavlık bulgur
- 2 adet orta boy olgun domates (rendelenmiş veya çok küçük doğranmış)
- 1 adet kuru soğan
- 1 - 2 adet yeşil sivri biber veya çarliston biber
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı domates veya biber salçası (renk ve lezzeti artırmak için)
- 2 su bardağı sıcak su (tavuk veya et suyu kullanırsanız çok daha lezzetli olur)
- 1 çay kaşığı tuz (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)
- Baharatlar: Karabiber, pul biber, kuru nane (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Ön Hazırlık: Bulguru tel süzgeçte bol suyla yıkayıp süzülmeye bırakın. Soğanı ve yeşil biberleri ince ince yemeklik doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup rendeleyin (veya küp küp çok küçük doğrayın).
- Soğan ve Biberleri Kavurma: Geniş ve sığ bir pilav tenceresine zeytinyağını ve tereyağını alın. Tereyağı eridikten sonra doğradığınız soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından biberleri ilave edip 1-2 dakika daha soteleyin.
- Salça ve Domatesleri Ekleme: Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar hafifçe kavurun. Daha sonra rendelenmiş domatesleri tencereye alın. Domatesler suyunu hafifçe çekip sos kıvamına gelene kadar pişirin.
- Bulguru İlave Etme: Yıkayıp süzdüğünüz bulguru tencereye ekleyin. Bütün malzemelerin birbiriyle özdeşleşmesi için bulguru 2-3 dakika kadar kavurun.
- Suyunu Verme: Sıcak suyu (veya et/tavuk suyunu), tuzu ve dilediğiniz baharatları ekleyip tencereyi hafifçe karıştırın.
- Pişirme: Pilavın suyu kaynamaya başladığında ocağın altını en kısık dereceye getirin. Tencerenin kapağını kapatın ve bulgurlar suyunu tamamen çekip yumuşayana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin.
- Demlenme: Suyunu tamamen çeken pilavın altını kapatın. Tencerenin kapağını açıp arasına temiz bir kağıt havlu veya mutfak bezi serin ve kapağı tekrar sıkıca kapatın. Pilavı yaklaşık 10-15 dakika demlenmeye bırakın.
Püf Noktası: Domateslerinizin sululuk oranına göre bulgurun çekeceği su miktarı değişebilir. Eğer domatesleriniz çok suluysa, ekleyeceğiniz sıcak su miktarını çeyrek bardak kadar azaltabilirsiniz. Bulgur cinsine göre de su çekme kapasitesi değiştiği için suyu ekledikten sonra kontrol etmekte fayda var.
Afiyet olsun!