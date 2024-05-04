Enginarlı ve bezelyeli pilav tarifi: Her kaşığı ferahlık veriyor...
Bu tarifin Türk mutfağındaki benzersiz lezzeti, pirincin hafifliği, enginarın yumuşak ve zengin tadı ile bezelye ve dereotunun taze aromasıyla buluşmasıyla ortaya çıkar. Yemek kültüründe aileler arasında tarifler kuşaktan kuşağa aktarılır ve özel günlerde veya günlük yemeklerde mutluluk ve lezzetle paylaşılır.
Giriş Tarihi: 04.05.2024 09:05Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 09:05
MALZEMELER
1 su bardağı pirinç
1 adet enginar (taze veya konserve)
1 su bardağı dondurulmuş bezelye
1 adet orta boy soğan
2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
2 su bardağı sebze veya tavuk suyu (veya sıcak su)
Tuz
Karabiber
Yarım limon suyu
Taze dereotu (ince kıyılmış)
YAPILIŞI
Taze enginar kullanıyorsanız, enginarları temizleyip kalın dış yapraklarını soyun, uçlarını kesin ve enginarları limonlu suya koyarak kararmasını önleyin. Daha sonra ince dilimler halinde doğrayın. Konserve enginar kullanıyorsanız, süzün ve doğrayın.
Soğanı ince doğrayın.
Pirinci bol suyla yıkayın ve süzün.
Geniş bir tencere veya pilav tenceresinde tereyağını veya zeytinyağını eritin.
Doğradığınız soğanı tencereye ekleyip yumuşayana kadar kavurun.
Yıkanmış pirinci ekleyip pirinçler şeffaflaşana kadar kavurun.
Dondurulmuş bezelyeleri ve doğranmış enginarları ekleyin.
Sebze veya tavuk suyunu (veya sıcak suyu) ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
Pilav suyunu çekene kadar yüksek ateşte kaynatın, sonra ateşi kısın.
Tencerenin kapağını kapatın ve pirinçler pişene kadar kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin. (Pirinçler suyunu çekip yumuşayana kadar)
Pişen pilavın üzerine taze limon suyunu ve taze doğranmış dereotunu ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatıp, 5 dakika kadar dinlendirin.
Pilavı servis yapmadan önce bir servis tabağına alıp, üzerine ekstra dereotu ile süsleyerek sıcak servis yapın.