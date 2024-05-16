Ev lezzetlerinin kralı: Fırında makarna tarifi

Fırında makarna, sıcacık ve lezzetli bir seçenek arayan herkesin favorisi olabilecek bir yemektir. Hem kolay hazırlanır hem de çeşitli malzemelerle zenginleştirilebilir. Bu tarifte, fırında makarnanın evinizde nasıl muhteşem bir lezzete dönüştüğünü adım adım anlatıyoruz...

Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 09:45
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 420 kcal

MALZEMELER

  • 300 gram makarna (istediğiniz türde)
  • 1 adet büyük boy soğan (ince doğranmış)
  • 3 diş sarımsak (ince doğranmış veya ezilmiş)
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

Beşamel sos için malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 su bardağı süt
  • Tuz, karabiber, muskat rendesi (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  1. Makarnayı paketin üzerindeki talimatlara göre haşlayın. Haşlanmış makarnayı süzün ve bir kenara alın.
  2. Bir tavada sıvı yağı kızdırın. İnce doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin, pembeleşinceye kadar kavurun.
  3. Soğanlar pembeleştikten sonra domates salçasını ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin. Baharatları da ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
  4. Beşamel sos için; bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Unu ekleyip kavurun, hafifçe renk alana kadar karıştırın.
  5. Un kavrulduktan sonra azar azar süt ekleyerek topaklanmamasını sağlayarak karıştırın. Koyu bir kıvam elde edene kadar pişirin.
  6. Beşamel sosunuzu isteğinize göre tuz, karabiber ve muskat rendesi ile tatlandırın.
  7. Fırın kabını yağlayın. Haşlanmış makarnayı fırın kabına dökün. Üzerine hazırladığınız soğanlı sosu yayın.
  8. Üzerine beşamel sosu dökün. Rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
  9. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kaşarlar eriyene kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
  10. Fırından çıkardıktan sonra sıcak olarak servis yapın. İsteğe göre üzerine maydanoz serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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