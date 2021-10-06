Fırında makarna tarifi: Beşamel soslu fırın makarna nasıl yapılır?

Üzeri için:
Beşamel sos için:
Beşamel soslu fırında makarna yapımı aslında içinde beşamel sos olduğu için herkese biraz yabancı gelse bile bir kere denendikten sonra hem çok hızlı hazırlandığı hem de çok lezzetli olduğu için vazgeçilmeziniz olacak. Pratik bir tarif olan beşamel soslu fırında makarna tarifi evinizde bulunan malzemelerle hızlıca hazırlayacağınız ve akşamı kurtaracağınız bir lezzet. Beşamel sosun yapımı sakın gözünüzü korkutmasın. Eğer beşamel sos yapımında kullanacağınız sütünüzün oda sıcaklığında olmasına dikkat ederseniz ve ununuzu iyice kokusu çıkana kadar kavurursanız güzel kıvamlı ve pürüzsüz bir beşamel sos elde edersiniz. Bir kere denedikten sonra zaten zor bir yapımı olmadığını ve vazgeçilmez bir tarif olduğunu anlayacaksınız. Bu harika tarifi hazırlamak aslında hem basit hem de keyifli çünkü beşamel sosun istediğiniz kıvamda olduğunu görmek insanı mutlu eden bir an yaşatıyor. Eğer malzemeleriniz de hazırsa beşamel soslu fırın makarna yapımına geçelim.