Fırında makarna tarifi: Beşamel soslu fırın makarna nasıl yapılır?

Beşamel soslu fırında makarna yapımı aslında içinde beşamel sos olduğu için herkese biraz yabancı gelse bile bir kere denendikten sonra hem çok hızlı hazırlandığı hem de çok lezzetli olduğu için vazgeçilmeziniz olacak. Pratik bir tarif olan beşamel soslu fırında makarna tarifi evinizde bulunan malzemelerle hızlıca hazırlayacağınız ve akşamı kurtaracağınız bir lezzet. Beşamel sosun yapımı sakın gözünüzü korkutmasın. Eğer beşamel sos yapımında kullanacağınız sütünüzün oda sıcaklığında olmasına dikkat ederseniz ve ununuzu iyice kokusu çıkana kadar kavurursanız güzel kıvamlı ve pürüzsüz bir beşamel sos elde edersiniz. Bir kere denedikten sonra zaten zor bir yapımı olmadığını ve vazgeçilmez bir tarif olduğunu anlayacaksınız. Bu harika tarifi hazırlamak aslında hem basit hem de keyifli çünkü beşamel sosun istediğiniz kıvamda olduğunu görmek insanı mutlu eden bir an yaşatıyor. Eğer malzemeleriniz de hazırsa beşamel soslu fırın makarna yapımına geçelim.

Yemeğinize öncelikle makarnanızı haşlayarak başlayınız. Kaynamış suya koyacağınız makarnalarınızı biraz sıvı yağ ekleyerek ortalama 10 dakika haşlayınız.

Makarnanız haşlanırken beşamel sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Sosunuz için margarin ve unu bir tavaya alıp ununuzun kokusu iyice çıkana kadar kavurunuz. Özellikle dikkat etmeniz gereken nokta ununuzun iyice kavrulmasıdır.

Beşamel sos yapımındaki diğer bir önemli nokta da kullanacağınız sütün oda sıcaklığında olmasıdır.

İyice kavurduğunuz ununuza azar azar sütünüzü ekleyiniz ve sütünüzü eklerken de karıştırmaya devam ediniz. Eğer karıştırmadan eklerseniz topaklanmaya sebep olabilirsiniz.

İyice karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde ettiğiniz ve kaynattığınız beşamel sosunuzu ocaktan almadan önce tuzunu ve karabiberini de ekleyiniz.

Haşlanan makarnanızın suyunu süzüp geniş bir borcama alın ve 2 su bardağı kaşar rendesi ve beşamel sos ile karıştırın.

Borcamda hazırladığınız makarna, beşamel sos ve kaşar rendesi karışımının üzerine ayırdığınız diğer 1 su bardağı kaşar peyniri iyice yayıp önceden ısıttığınız 175 derece fırında üstü kızarına kadar pişirin.

Kaşar peyniri iyice kızardıktan sonra beşamel soslu fırında makarnanızı sıcak servis etmeyi unutmayınız.