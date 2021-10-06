Fırında makarna tarifi: Beşamel soslu fırın makarna nasıl yapılır?

Sadesi ayrı, salçalısı ayrı, ketçaplısı ayrı güzel olan makarna aslında o kadar çok tarife kaynak olmuş ki makarna ile ilgili bir tarif arayınca bile internetin derinliklerinde kaybolabilirsiniz. Makarnanın en güzel hali herkese göre değişiklik gösterse de fırında makarna tarifi aslında makarnanın en güzel çeşitlerinden biridir. Kolay pişen bir yemek olması ile bilinen makarna aslında fırında makarna tarifleri ile günü kurtaran, hatta misafir ağırlayan yemeklere dönüşüyor. Yanında herhangi bir yemek ile servis edebileceğiniz gibi tek bile servis edebilirsiniz. Özellikle bu yazıda size bahsedeceğimiz beşamel soslu fırında makarna tarifi hem misafirlerinizin hem de sizin bayıldığınız bir yemek haline gelecek. Beşamel soslu fırında makarna tarifi arıyorsanız bu yazımız tam size göre.

Giriş Tarihi: 06.10.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 10:48
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • 1 paket herhangi bir makarna
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir

Üzeri için:

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir

Beşamel sos için:

  • 2 yemek kaşığı margarin
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 su bardağı süt
  • Tuz
  • Karabiber

AŞÇININ NOTU

Makarnanızın pişme süresini tamamen sevdiğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğer makarnanızı yumuşak ve çok pişmiş seviyorsanız pişerken sık sık kontrol ederek istediğiniz kıvama gelene kadar takip edebilirsiniz.

YAPILIŞI

Beşamel soslu fırında makarna yapımı aslında içinde beşamel sos olduğu için herkese biraz yabancı gelse bile bir kere denendikten sonra hem çok hızlı hazırlandığı hem de çok lezzetli olduğu için vazgeçilmeziniz olacak. Pratik bir tarif olan beşamel soslu fırında makarna tarifi evinizde bulunan malzemelerle hızlıca hazırlayacağınız ve akşamı kurtaracağınız bir lezzet. Beşamel sosun yapımı sakın gözünüzü korkutmasın. Eğer beşamel sos yapımında kullanacağınız sütünüzün oda sıcaklığında olmasına dikkat ederseniz ve ununuzu iyice kokusu çıkana kadar kavurursanız güzel kıvamlı ve pürüzsüz bir beşamel sos elde edersiniz. Bir kere denedikten sonra zaten zor bir yapımı olmadığını ve vazgeçilmez bir tarif olduğunu anlayacaksınız. Bu harika tarifi hazırlamak aslında hem basit hem de keyifli çünkü beşamel sosun istediğiniz kıvamda olduğunu görmek insanı mutlu eden bir an yaşatıyor. Eğer malzemeleriniz de hazırsa beşamel soslu fırın makarna yapımına geçelim.

  • Yemeğinize öncelikle makarnanızı haşlayarak başlayınız. Kaynamış suya koyacağınız makarnalarınızı biraz sıvı yağ ekleyerek ortalama 10 dakika haşlayınız.
  • Makarnanız haşlanırken beşamel sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Sosunuz için margarin ve unu bir tavaya alıp ununuzun kokusu iyice çıkana kadar kavurunuz. Özellikle dikkat etmeniz gereken nokta ununuzun iyice kavrulmasıdır.
  • Beşamel sos yapımındaki diğer bir önemli nokta da kullanacağınız sütün oda sıcaklığında olmasıdır.
  • İyice kavurduğunuz ununuza azar azar sütünüzü ekleyiniz ve sütünüzü eklerken de karıştırmaya devam ediniz. Eğer karıştırmadan eklerseniz topaklanmaya sebep olabilirsiniz.
  • İyice karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde ettiğiniz ve kaynattığınız beşamel sosunuzu ocaktan almadan önce tuzunu ve karabiberini de ekleyiniz.
  • Haşlanan makarnanızın suyunu süzüp geniş bir borcama alın ve 2 su bardağı kaşar rendesi ve beşamel sos ile karıştırın.
  • Borcamda hazırladığınız makarna, beşamel sos ve kaşar rendesi karışımının üzerine ayırdığınız diğer 1 su bardağı kaşar peyniri iyice yayıp önceden ısıttığınız 175 derece fırında üstü kızarına kadar pişirin.
  • Kaşar peyniri iyice kızardıktan sonra beşamel soslu fırında makarnanızı sıcak servis etmeyi unutmayınız.

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