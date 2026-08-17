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Hem pratik hem lezzetli! 20 dakikada yumurtalı sebzeli pilav tarifi

Hem pratik hem lezzetli! 20 dakikada hazırlayabileceğiniz yumurtalı sebzeli pilav, özellikle kısa sürede sofraya lezzetli bir yemek çıkarmak isteyenler için harika bir seçenek. Bezelye ve havuçla renklenen, yumurtayla doyuruculuğu artan bu nefis pilavı kolayca hazırlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.08.2026 09:41

YAPILIŞI

MALZEMELER

1,5 su bardağı pirinç

2 adet yumurta

1 adet havuç

½ su bardağı bezelye

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

2,25 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

İsteğe bağlı 1 yemek kaşığı soya sosu

YAPILIŞI

Öncelikle pirincinizi güzelce yıkayın ve 10–15 dakika suda beklettikten sonra süzün.

Havucunuzu küçük küpler halinde doğrayın. Tencereye yağı alıp havuçlarınızı 3–4 dakika soteleyin.

Bezelyelerinizi ekleyip birkaç dakika daha pişirin.

Pirincinizi ekleyerek 2–3 dakika kavurun.

Sıcak suyu ve tuzu ilave edin. Kaynadıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Bu sırada yumurtalarınızı bir kasede çırpın ve ayrı bir tavada küçük parçalar halinde pişirin.

Pilavınız suyunu çekince ocağı kapatın. Pişirdiğiniz yumurtaları pilavınıza ekleyin. Karabiber ve dilerseniz soya sosunu ilave ederek nazikçe karıştırın.

Pilavınızı kapağı kapalı şekilde 10 dakika dinlendirin ve servis edin. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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