Her seferinde pilavı tane tane yapmanın yolu! Bu tarifle asla lapa olmuyor...

Pirinci hazırlarken pek çok şey ters gidebilir: çok yapışkan, çok sert ya da yanık olabilir. Ancak, bir kez püf noktalarını öğrendiğinizde, her seferinde doğru yapmak kolaydır. Her seferinde ocakta pilav konusunda tam tarifi tutturmak için şu adımları izleyin:

1.PİRİNCİ YIKAYIN

Durulama kısmı ne kadar sıkıcı olursa olsun pirinci yıkamak büyük önem taşır. Bu sayede nişastadan kurtulabilirsiniz. Pirincinizi ince bir süzgecin içine koyun ve su berraklaşana kadar soğuk su altında durulayın.

2.ORANLARI UNUTMAYIN

Çoğu pirinç türü için, her zaman ölçeği artırabileceğiniz veya azaltabileceğiniz 1 bardak pirince 2 bardak su oranı kullanacaksınız. (Emin olmak için pirinç ambalajını mutlaka kontrol edin.) Daha lezzetli olması için normal su yerine sebze veya tavuk suyu da kullanabilirsiniz.

3. SUYU KAYNATIN

Daha sonra pirinci ve tuzu ekleyip karıştırın. Ve bir parça tereyağı da eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Böylece pilavınızın tadı 10 kat daha iyi olacak.

4. KAYNAMASINA İZİN VERİN

Pirinci ekledikten sonra, suyunuzun sıcaklığı önemli ölçüde düşecek ve kaynama duracaktır. Tekrar bir miktar kaynamasına izin verin (aksi takdirde suyunuzun pirincinizin yumuşamasından daha hızlı pişme riskiyle karşı karşıya kalırsınız).

5. KAPAĞINI AÇMAYIN

Tencereyi örtün ve ısıyı düşük seviyeye indirin. Durumunu merak etseniz de kapağı kapalı tutun. Buharla pişirmesine izin vermek çok önemlidir.

6. KONTROLLÜ PİŞİRİN

Pirinci pişirirken kontrollü olun. Göstergeniz su değil pirinç olsun. Biraz su kalması sorun değildir. Bunu dökebilirsiniz. En fazla 18 dakikada kontrol edin.

7. DEMLENMESİNE İZİN VERİN

Ocağı kapatın, kapağını kapatın ve buharlı tencerede birkaç dakika dinlendirin. Bu noktada ocağı kapatır kapatmaz tencere ile kapak arasına kağıt havlu koyabilirsiniz.

8. HAVALANDIRIN

Tanelerin birbirine yapışmadığından emin olmak için pirinci hafifçe karıştırmak ve kaldırmak için bir çatal kullanın. Ancak karıştırırken ezmediğinizden emin olun.

YAPIMI