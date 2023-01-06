Her seferinde pilavı tane tane yapmanın yolu! Bu tarifle asla lapa olmuyor...

Hepimizin severek tükettiği, ana yemeklerin eşlikçisi ve vazgeçilmezimiz pilavı kıvamında yapmak ayrı bir deneyim gerektirir. Pilavı tam tutturmanın mutfakta da uzmanlık göstergesi olduğu söylenir. Peki tane tane dökülen, demini almış pilav nasıl yapılır? İşte tadından yenmeyecek pilav yapımının sırları…

Giriş Tarihi: 06.01.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 09:43
  • 4 Kişilik
  • Akşam Yemeği
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 10 dakika
  • 100 Gram : 360 kcal

MALZEMELER

  • 2 su bardağı su
  • 1 su bardağı beyaz pirinç
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz

YAPILIŞI

Pirinci hazırlarken pek çok şey ters gidebilir: çok yapışkan, çok sert ya da yanık olabilir. Ancak, bir kez püf noktalarını öğrendiğinizde, her seferinde doğru yapmak kolaydır. Her seferinde ocakta pilav konusunda tam tarifi tutturmak için şu adımları izleyin:

1.PİRİNCİ YIKAYIN

Durulama kısmı ne kadar sıkıcı olursa olsun pirinci yıkamak büyük önem taşır. Bu sayede nişastadan kurtulabilirsiniz. Pirincinizi ince bir süzgecin içine koyun ve su berraklaşana kadar soğuk su altında durulayın.

2.ORANLARI UNUTMAYIN

Çoğu pirinç türü için, her zaman ölçeği artırabileceğiniz veya azaltabileceğiniz 1 bardak pirince 2 bardak su oranı kullanacaksınız. (Emin olmak için pirinç ambalajını mutlaka kontrol edin.) Daha lezzetli olması için normal su yerine sebze veya tavuk suyu da kullanabilirsiniz.

3. SUYU KAYNATIN

Daha sonra pirinci ve tuzu ekleyip karıştırın. Ve bir parça tereyağı da eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Böylece pilavınızın tadı 10 kat daha iyi olacak.

4. KAYNAMASINA İZİN VERİN

Pirinci ekledikten sonra, suyunuzun sıcaklığı önemli ölçüde düşecek ve kaynama duracaktır. Tekrar bir miktar kaynamasına izin verin (aksi takdirde suyunuzun pirincinizin yumuşamasından daha hızlı pişme riskiyle karşı karşıya kalırsınız).

5. KAPAĞINI AÇMAYIN

Tencereyi örtün ve ısıyı düşük seviyeye indirin. Durumunu merak etseniz de kapağı kapalı tutun. Buharla pişirmesine izin vermek çok önemlidir.

6. KONTROLLÜ PİŞİRİN

Pirinci pişirirken kontrollü olun. Göstergeniz su değil pirinç olsun. Biraz su kalması sorun değildir. Bunu dökebilirsiniz. En fazla 18 dakikada kontrol edin.

7. DEMLENMESİNE İZİN VERİN

Ocağı kapatın, kapağını kapatın ve buharlı tencerede birkaç dakika dinlendirin. Bu noktada ocağı kapatır kapatmaz tencere ile kapak arasına kağıt havlu koyabilirsiniz.

8. HAVALANDIRIN

Tanelerin birbirine yapışmadığından emin olmak için pirinci hafifçe karıştırmak ve kaldırmak için bir çatal kullanın. Ancak karıştırırken ezmediğinizden emin olun.

YAPIMI

  1. Orta ateşte orta boy bir tencerede, suyu kaynatın. Pirinç, tereyağı ve büyük bir tutam tuz ekleyin.
  2. Tenceredeki suyu tekrar kaynama noktasına getirin, ardından ısıyı düşürün ve kapağı kapalı olarak 18 dakika veya pirinç yumuşayana ve su emilene kadar pişirin.
  3. Ateşten alın ve üstü kapalı olarak 5 dakika bekletin, ardından bir çatalla karıştırın ve servis yapın.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA