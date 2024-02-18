Ispanaklı bulgur pilavı tarifi: Eşsiz bir yardımcı yemek...

Ispanak sevmeyenlerin bile favorisi olabilecek bu tarif, standart bulgur pilavının dışında lezzetli bir alternatif sunuyor. Ana yemeklerin yanında servis edebileceğiniz bu lezzeti, tek başına bir ana öğün olarak da tüketebilirsiniz. Yanında turşu ve yoğurtla eşsiz bir menü haline gelebilir. İşte tam kıvamında ıspanaklı bulgur pilavı tarifi...

Giriş Tarihi: 18.02.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 09:39
  • 4 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 2 su bardağı pilavlık bulgur
  • 2 su bardağı temizlenmiş ve doğranmış taze ıspanak
  • 1 adet büyük boy soğan, doğranmış
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 su bardağı sıcak su veya sebze suyu
  • Tuz, karabiber, isteğe bağlı olarak kimyon veya pul biber
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ (tereyağı veya zeytinyağı kullanabilirsiniz)

YAPILIŞI

  • Bir tencereye sıvı yağı alın ve ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyin ve şeffaflaşana kadar kavurun.
  • Kavrulmuş soğanların üzerine domates salçasını ekleyin ve kavurmaya devam edin, salça kokusu çıkana kadar kavurun.
  • Salçalı karışımın üzerine doğranmış taze ıspanakları ekleyin. Ispanaklar yumuşayana kadar pişirin.
  • Pişmiş ıspanakların üzerine yıkanmış bulguru ekleyin. Bulgurlar yağla iyice karışana kadar kavurun.
  • Sıcak su veya sebze suyunu ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kimyon veya pul biber ekleyin. Karıştırın ve kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
  • Pişen bulgur pilavını ocaktan alın ve üzerini bir kağıt havlu veya temiz bir bezle kapatıp dinlenmeye bırakın. Dinlendikten sonra servis yapabilirsiniz.

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