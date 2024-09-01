İştah açtıran lezzet: Fırında makarna tarifi

Bir paket fırın makarna

Üzeri için 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için:

4 yemek kaşığı

İki yemek kaşığı sıvı yağ

Üç yemek kaşığı un

2.5 su bardağı süt

Yapılışı:

İlk olarak beşamel sosu hazırlamak için; Dört yemek kaşığı tereyağı ve iki yemek kaşığı sıvı yağı bir sos tenceresinde kızdırın.

Sonrasında ise üç yemek kaşığı unu üzerine ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

2.5 su bardağı sütü de sos tenceresine ekleyin ve karıştırın.

Karışımın kıvamı koyulaşana kadar pişirin ve ara ara karıştırmayı unutmayın.

Pişen sosu ocaktan alın.

Tercihinize göre tuz ya da karabiberle tatlandırabilirsiniz.

Ayrı bir tencerenin içerisinde tuzlu su kaynatın ve suyun içerisine makarnayı ekleyin.

Yaklaşık 10 dakika boyunca pişirin ve ocaktan alıp suyunu süzdürün.

Geniş bir kap içerisinde makarna ve beşamel sosu karıştırın.

Ardından pişireceğiniz fırın kabının içerisine aktarın ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Fırında makarnanız hazır!