İştah açtıran lezzet: Fırında makarna tarifi

Makarnanın en güzel tariflerinden biri olan fırında makarna tarifini sizler için hazırladık. Fırın makarnaları özenli bir şekilde haşladıktan sonra hazırlamış olduğumuz enfes sos ile birleştirip ortaya iştah açtıran bir lezzet sunan bu tarifin yapımı da oldukça kolaydır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 01.09.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 08:40

YAPILIŞI

Malzemeler:
Bir paket fırın makarna
Üzeri için 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Beşamel sos için:
4 yemek kaşığı
İki yemek kaşığı sıvı yağ
Üç yemek kaşığı un
2.5 su bardağı süt
Yapılışı:
İlk olarak beşamel sosu hazırlamak için; Dört yemek kaşığı tereyağı ve iki yemek kaşığı sıvı yağı bir sos tenceresinde kızdırın.
Sonrasında ise üç yemek kaşığı unu üzerine ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
2.5 su bardağı sütü de sos tenceresine ekleyin ve karıştırın.
Karışımın kıvamı koyulaşana kadar pişirin ve ara ara karıştırmayı unutmayın.
Pişen sosu ocaktan alın.
Tercihinize göre tuz ya da karabiberle tatlandırabilirsiniz.
Ayrı bir tencerenin içerisinde tuzlu su kaynatın ve suyun içerisine makarnayı ekleyin.
Yaklaşık 10 dakika boyunca pişirin ve ocaktan alıp suyunu süzdürün.
Geniş bir kap içerisinde makarna ve beşamel sosu karıştırın.
Ardından pişireceğiniz fırın kabının içerisine aktarın ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
Fırında makarnanız hazır!

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