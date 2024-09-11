İtalya'dan sofralarınıza enfes lezzet: Fettucini Alfredo tarifi

Bir paket fettucine makarna

İki yemek kaşığı tereyağı

İki yemek kaşığı zeytinyağı

200 gram mantar

300 gram tavuk göğsü

Üç diş sarımsak

Bir su bardağı krema

1/4 demet fesleğen

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Bir çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Makarnanın sosunu hazırlamak için; geniş bir tavanın içerisine ikişer yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını kızdırın.

200 gram dilimlenmiş mantarları tavanın içerisine ekleyin ve yüksek ateşte soteleyin.

Mantarların sotelenmesi tamamlandıktan sonra 300 gram jülyen doğranmış tavukları ilave edin ve sotelemeye devam edin.

3 diş ezilmiş sarımsağı da ekleyip tavuk ve mantarları tatlandırın.

Bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiberi de ilave edin ve bir su bardağı krema yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri, bir avuç doğranmış taze fesleğeni de ekleyip iyice karıştırın. Ardından kısık ateşte pişirmeye bırakın.

Ayrı bir tencerede suyu haşlayın ve içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve makarnayı ekleyip yaklaşık 5-10 dakika arasında haşlamaya bırakın.

Haşlanan makarnann suyunu süzün ve sos tenceresinin içerisine ekleyin.

Sos ile makarnayı yaklaşık 5 dakika kadar pişirin.

Makarnanız hazır! En sonunda ise rendelenmiş parmesan peyniri ve fesleğen yaprakları ile servis edebilirsiniz.