İtalya'dan sofralarınıza enfes lezzet: Fettucini Alfredo tarifi

İtalyan mutfağı dendiğinde akla gelen ilk lezzetlerden biri olan makarnanın; tavuk, mantar ve krema üçlüsünü birleştiren Fettucini alfredo tarifi ile karşınızdayız. Üstelik bu tarifin yapımı için uzun süre harcamanıza gerek yok! 25 dakika içerisinde sofranızda olacak olan fettucini alfredo tarifi doyuruculuğu ve lezzetiyle size kendini hayran bıraktıracak. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 11.09.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 08:34

YAPILIŞI

Malzemeler:
Bir paket fettucine makarna
İki yemek kaşığı tereyağı
İki yemek kaşığı zeytinyağı
200 gram mantar
300 gram tavuk göğsü
Üç diş sarımsak
Bir su bardağı krema
1/4 demet fesleğen
Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
Bir çay kaşığı tuz
Yapılışı:
Makarnanın sosunu hazırlamak için; geniş bir tavanın içerisine ikişer yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını kızdırın.
200 gram dilimlenmiş mantarları tavanın içerisine ekleyin ve yüksek ateşte soteleyin.
Mantarların sotelenmesi tamamlandıktan sonra 300 gram jülyen doğranmış tavukları ilave edin ve sotelemeye devam edin.
3 diş ezilmiş sarımsağı da ekleyip tavuk ve mantarları tatlandırın.
Bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiberi de ilave edin ve bir su bardağı krema yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri, bir avuç doğranmış taze fesleğeni de ekleyip iyice karıştırın. Ardından kısık ateşte pişirmeye bırakın.
Ayrı bir tencerede suyu haşlayın ve içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve makarnayı ekleyip yaklaşık 5-10 dakika arasında haşlamaya bırakın.
Haşlanan makarnann suyunu süzün ve sos tenceresinin içerisine ekleyin.
Sos ile makarnayı yaklaşık 5 dakika kadar pişirin.
Makarnanız hazır! En sonunda ise rendelenmiş parmesan peyniri ve fesleğen yaprakları ile servis edebilirsiniz.

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