MALZEMELER

Kıymalı harç için:

400 gram dana kıyma

1 büyük kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

2 adet rendelenmiş domates

Yarım su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Kekik

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

Tuz

Bir tutam muskat rendesi (isteğe bağlı)

Diğer malzemeler:

1 paket lazanya yaprağı

200 gram rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Zeytinyağını tavaya alın ve yemeklik doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

İnce doğradığınız sarımsakları ekleyin.

Ardından kıymayı ilave ederek suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Domates salçasını ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Rendelenmiş domatesleri, sıcak suyu, tuzu, karabiberi ve kekiği ilave edin. Kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Tereyağını bir tencerede eritin.

Unu ekleyerek kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurun.

Sütü azar azar ilave ederken bir yandan çırpıcıyla karıştırın.

Topaklanmaması için karıştırmaya devam edin.

Sos koyulaşınca tuzu ve isteğe bağlı olarak muskat rendesini ekleyin.

Fırın kabının tabanına ince bir kat kıymalı sostan yayın.

Üzerine lazanya yapraklarını yerleştirin.

Kıymalı harç, beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin.

Malzemeler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Son katın üzerine bolca beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Üzeri kızarıp peynirler eridiğinde fırından çıkarın. Dilimlemeden önce 15 dakika dinlendirin.

PÜF NOKTALARI

Kıymalı harcı çok koyu hazırlamayın. Lazanya yapraklarının pişmesi için sosun nemli olması gerekir.

Beşamel sosu çok katı kıvamda hazırlamayın. Akışkan ve kremsi bir kıvam elde edin.

Lazanya yapraklarının ön haşlama gerektirip gerektirmediğini paket üzerindeki talimatlardan kontrol edin.

Fırından çıkardığınız lazanyayı hemen dilimlemeyin. Dinlendirmek, katların dağılmasını önler. Afiyet olsun!