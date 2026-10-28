Kat kat lezzet şöleni! Tam ölçüsü ile kıymalı ve beşamel soslu lazanya tarifi...

MALZEMELER

Ana Malzeme: 12 yaprak lazanya (Not: Yapmadan önce paket üzerini okumayı unutmayın, bazı markaların lazanya yapraklarının önceden haşlanması gerekebilir!)

Kıymalı İç Harcı İçin:

400 gr kıyma

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet kuru soğan

2 adet domates

2 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıcak su (300 ml)

Beşamel Sosu İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı un

3 su bardağı süt (600 ml)

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri İçin:

1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

ADIM ADIM LAZANYA NASIL YAPILIR?

Kıymalı Sosun Hazırlanışı: Geniş bir tavaya sıvı yağı alalım. Küçük küçük doğradığımız soğanı ilave edip biraz kavurduktan sonra kıymayı ekleyerek kavurmaya devam edelim. Kıymalar yeterince kavrulunca doğranmış sarımsakları ve kabuğu soyulup küp doğranmış domatesleri ilave edip orta ateşte 5 dakika soteleyelim. Üzerine salça ve tuzu ekleyip kavurduktan sonra sıcak suyunu ekleyelim; iç harcımız suyunu çekene kadar kısık ateşte pişmeye bırakalım.

Beşamel Sosun Hazırlanışı: Küçük bir tencerede tereyağını eritip unu ekleyelim ve orta ateşte kokusu çıkana kadar kavuralım. Üzerine sütü azar azar ekleyelim ve topaklanmaması için sürekli çırparak karıştıralım. Kaynamaya başlayınca tuz ve karabiberi ekleyip muhallebi kıvamına gelince ocaktan alalım.

Katların Oluşturulması: Isıya dayanıklı bir fırın kabına (bu tarif için ideal ölçü 23x23 cm borcam) önce biraz iç harçtan yayalım. Üzerine çok az beşamel sos gezdirdikten sonra lazanyaları dizelim. Lazanyaların üzerine tekrar kıymalı iç harç ve beşamel sos dökerek güzelce yayalım. Bu işlemi malzemeler bitene kadar kat kat tekrarlayalım.

Pişirme Aşaması: En üstteki lazanya yapraklarına tekrar iç harç ve beşamel sos döküp bolca kaşar peyniri rendesi serpelim. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirelim. Üzeri tamamen kızarınca fırından alıp 15 dakika dinlendirelim. Dilimleyerek sıcak servise hazırlayalım. Afiyet olsun!