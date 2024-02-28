Lazanya tarifi: Başlı başlına nefis bir öğün

Lazanya, İtalyan mutfağının lezzetli ve doyurucu bir yemeğidir. Bu nefis yemeğin tarihi, kökenleri ve çeşitli versiyonlarıyla doludur. Hem lezzetiyle hem de hazırlanışıyla dikkat çeken bu yemek, birçok farklı malzemenin uyumlu bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşur. İşte nefis lazanya tarifi..
Giriş Tarihi: 28.02.2024 09:49Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 09:55
8 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
35 dakika
Porsiyon :
400 kcal
MALZEMELER
Malzemeler:
12 adet lazanya yaprağı
500 gram kıyma
1 büyük soğan, doğranmış
3 diş sarımsak, ezilmiş
400 gram doğranmış domates
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kurutulmuş kekik
Tuz ve karabiber
3 su bardağı rendelenmiş peynir
2 su bardağı beşamel sos
2 yemek kaşığı taze doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)
Beşamel Sos İçin:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Öncelikle kıymayı bir tavada kavurun. Ardından doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip yumuşayana kadar pişirin.
Domates salçasını ve doğranmış domatesleri ekleyin. Baharatları (kekik, tuz ve karabiber) da ekleyip karıştırın ve bir süre daha pişirin.
Beşamel sos için bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyip kavurun. Ardından yavaş yavaş sütü ekleyerek topaklanmaması için sürekli karıştırın. Koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
Fırın tepsisini hafifçe yağlayın. Tabanına biraz beşamel sos yayın. Üzerine bir kat lazanya yaprağı serin. Üzerine kıymalı harçtan dökün. Ardından peynir rendesi serpin. Tekrar lazanya yaprağı koyun ve bu işlemi istediğiniz kadar tekrarlayın.
En üst kata lazanya yaprağı serin. Üzerine kalan beşamel sosu dökün. Peynir rendesi serpin.
Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika veya peynirler kızarıncaya kadar pişirin.
Fırından çıkarıp üzerine taze doğranmış maydanoz serpip servis yapın. Afiyet olsun!