Lazanya tarifi: Görüntüsü ile iştah açıyor

Doğranmış soğanları 3-4 dakika kavurun.

Üzerine küp küp doğranmış olan havuçları ekleyip 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.

Kavrulan havuç ve soğanların üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin.

Son olarak ise rendelenmiş domates ve defne yaprağını ekleyip harcı pişirmeye bırakın.

Domates suyunu biraz çektikten sonra içerisine bezelyeyi ekleyerek iç harcını pişirmeye devam edin.

Tüm malzemeleri güzelce pişirdikten sonra iç harcınız hazır.

Beşamel sosu hazrılamak için:

Tereyağını bir sos tenceresi içinde eritin.

Unu dökün ve kokusu çıkıp renk alana kadar kavurun.

Kavrulmuş olan una soğuk sütü ekleyin ve sürekli karıştırarak pişirin.

Çok kıvamlı olmamasına dikkat edin.

Karabiber ve muskat cevizini ekledikten sonra ocaktan sosunuzu alın.

Fırın kabının tabanına bir miktar beşamel sos ve iç harçtan yayıp lazanya yapraklarını dizin.

Sırasıyla; kıymalı harç, beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin.

Lazanyanın en üst katı için beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ayırdıktan sonra bu işlemi sırası ile tekrarlayın.

Kalan beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peynir ile lazanyanın üzerini kaplayın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık olarak 20-25 dakika pişirin.

(Pişirme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Bu yüzden düzenli aralıklarla kontrol etmeniz önerilir)

Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Ayçiçek yağını ve tereyağını bir tava içerisinde kızdırın.