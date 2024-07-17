Lazanya tarifi: Görüntüsü ile iştah açıyor

Pratik yemek yapmak dendiğinde ilk akla gelen malzemelerden biri olan makarna, bu sefer lazanya tarifi ile sizi mutfağa davet ediyor. Keyif alarak hazırlayabileceğiniz bu tarifi akşam yemeği olarak servis edebilirsiniz. İşte görüntüsü ile iştah açtıran o tarif...

Giriş Tarihi: 17.07.2024 08:34 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 08:37
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 20 dakika

MALZEMELER

  • Bir paket lazanya
  • İki yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • İki yemek kaşığı tereyağı
  • Bir adet doğranmış soğan
  • İki adet küp küp doğranmış havuç
  • 400 gram orta yağlı kıyma
  • İki diş ezilmiş sarımsak
  • İki çay kaşığı tuz
  • Bir çay kaşığı karabiber
  • Dört adet rendelenmiş domates
  • İki adet defne yaprağı
  • 1,5 su bardağı bezelye
  • İki su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için:

  • İki yemek kaşığı tereyağı
  • İki yemek kaşığı un
  • Dört su bardağı soğuk süt
  • Bir çay kaşığı karabiber
  • 1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat ceviz

YAPILIŞI

Ayçiçek yağını ve tereyağını bir tava içerisinde kızdırın.
Doğranmış soğanları 3-4 dakika kavurun.
Üzerine küp küp doğranmış olan havuçları ekleyip 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.
Kavrulan havuç ve soğanların üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin.
Son olarak ise rendelenmiş domates ve defne yaprağını ekleyip harcı pişirmeye bırakın.
Domates suyunu biraz çektikten sonra içerisine bezelyeyi ekleyerek iç harcını pişirmeye devam edin.
Tüm malzemeleri güzelce pişirdikten sonra iç harcınız hazır.
Beşamel sosu hazrılamak için:
Tereyağını bir sos tenceresi içinde eritin.
Unu dökün ve kokusu çıkıp renk alana kadar kavurun.
Kavrulmuş olan una soğuk sütü ekleyin ve sürekli karıştırarak pişirin.
Çok kıvamlı olmamasına dikkat edin.
Karabiber ve muskat cevizini ekledikten sonra ocaktan sosunuzu alın.
Fırın kabının tabanına bir miktar beşamel sos ve iç harçtan yayıp lazanya yapraklarını dizin.
Sırasıyla; kıymalı harç, beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin.
Lazanyanın en üst katı için beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ayırdıktan sonra bu işlemi sırası ile tekrarlayın.
Kalan beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peynir ile lazanyanın üzerini kaplayın.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık olarak 20-25 dakika pişirin.
(Pişirme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Bu yüzden düzenli aralıklarla kontrol etmeniz önerilir)
Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

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