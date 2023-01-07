Makarna salatası tarifi: 4 mevsimin vazgeçilmez lezzeti

Gerek bir ara sıcak olarak gerekse tek başına yemek için hem doyurucu hem de göze hitap eden bu nefis salata diğerlerine benzemiyor. Makarna salatası soğuk olarak tüketildiği için buzdolabında saklanmaya ve açlık anlarınızı en sağlıklı şekilde bastırmaya uygun. Damak zevkinize göre içeriğini de değiştirebileceğiniz bu tarifi herkesin seveceğine eminiz...
Giriş Tarihi: 07.01.2023 11:10Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 11:10
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
12 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
320 kcal
MALZEMELER
1 paket makarna
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı süzme yoğurt
1 su bardağı haşlanmış garnitür
6 adet kornişon turşu
1 yemek kaşığı mayonez
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1/4 demet dereotu
YAPILIŞI
Öncelikle tercihen burgu makarnayı bir tencerede 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve su ile 12 dakika haşlayın. Süzerek soğuması için kenara alın.
Yoğurt, süzme yoğurt ve mayonezi karıştırın ve üzerine makarnayı ekleyin.
Turşuyu ve dereotunu dilipleyip konserve garnitür ile içerisine ilave edin.
Tüm malzemeler karışana kadar harmanlayın. Salatanız hazır. Afiyet olsun!