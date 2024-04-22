Mozzerallalı domatesli penne tarifi: Lezzet patlaması yaşayacaksınız!

İtalyan mutfağından çıkan, fakat tüm dünyanın favori tarifleri arasına giren makarna tarifleri, ister ana yemek ister ana yemeğin yanında menü tamamlayıcı olarak adeta lezzet bombasına dönüşüyor. Yediden yetmişe herkesin bayılacağı o tarif...

Giriş Tarihi: 22.04.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 10:07

MALZEMELER

Malzemeler:
- 350 gram penne makarna
- 2 su bardağı rendelenmiş mozarella peyniri
- 4 su bardağı doğranmış domates
- 3 diş sarımsak, ezilmiş
- 1/4 su bardağı zeytinyağı
- Tuz ve karabiber
- Taze doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  • Bir tencerede bol su kaynatın. Kaynayan suya biraz tuz ekleyin ve penne makarnayı paketin üzerindeki talimatlara göre haşlayın. Makarnalar al dente olacak şekilde pişirin. Daha sonra süzün ve kenara alın.
  • Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Ezilmiş sarımsakları ekleyin ve hafifçe kavurun, ardından doğranmış domatesleri ekleyin. Domatesler biraz yumuşayana kadar pişirin, yaklaşık 5-7 dakika.
  • Pişmiş penne makarnayı tavaya ekleyin ve domates sosu ile iyice karıştırın. Ardından rendelenmiş mozarella peynirini ekleyin ve karıştırın. Mozarella eriyene kadar kısık ateşte tutun.
  • Makarnayı servis tabağına almadan önce tuz ve karabiber ile tatlandırın. İsteğe bağlı olarak üzerine taze doğranmış maydanoz serpebilirsiniz.
  • Sıcak servis yapın ve keyifle tüketin!
  • Afiyet olsun!

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