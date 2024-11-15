Patlıcanlı parmesanlı makarna tarifi

MALZEMELER



1 paket makarna

2 adet orta boy patlıcan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş ince doğranmış sarımsak

1 adet ince doğranmış kuru soğan

3 adet olgun domates (rendelenmiş)

Tuz ve karabiber

1 tatlı kaşığı kuru fesleğen veya 5-6 yaprak taze fesleğen (ince doğranmış)

1 su bardağı rendelenmiş parmesan veya kaşar peyniri



HAZIRLANIŞI



Patlıcanları halkalar halinde kesin. Acısını almak için tuzlu suda 15-20 dakika bekletin, ardından iyice yıkayıp kurulayın.

Bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve kızdırın. Patlıcanları ekleyip orta ateşte altın rengi alana kadar kızartın. Kızaran patlıcanları bir kağıt havlu üzerine alın.



Aynı tavaya doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyin, 1-2 dakika soteleyin. Rendelenmiş domatesleri ve suyu ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyip sos kıvam alana kadar yaklaşık 5-7 dakika pişirin.

Bu arada makarnayı paketin üzerindeki talimatlara göre tuzlu suda haşlayın. Süzdükten sonra bekletin.

Kızarmış patlıcanları sosun içine ekleyin ve 1-2 dakika daha pişirin. Son olarak haşlanmış makarnayı ekleyip sosla iyice karıştırın. Üzerine fesleğeni ekleyin. Makarna tabaklara alın ve üzerini rendelenmiş peynirle süsleyin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.