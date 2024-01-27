Peynirli erişte tarifi: Her kaşığı lezzet şöleni

Peynir, ceviz ve maydanozlu erişte tarifi, Türk mutfağının zengin ve lezzetli bir örneğini sunar. Bu tarif, geleneksel Türk mutfağının sağlıklı ve doğal malzemelerle hazırlanan basit, hafif ve nefis yemeklerinden biridir. Ana yemeklerinden yanında farklı bir alternatif arayanlar için en iyi seçeneklerden biridir. İşte dakikalar içinde hazır o tarif...
Giriş Tarihi: 27.01.2024 09:18Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 09:18
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
450 kcal
MALZEMELER
250 gram erişte
1 su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı kavrulmuş)
100 gram taze beyaz peynir veya lor peyniri
Yarım demet taze maydanoz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI
Erişteleri tuzlu suda haşlayın. Paketin üzerindeki talimatlara uyarak veya yumuşak bir kıvama gelene kadar kontrol ederek pişirin. Ardından süzün ve bir kenara alın.
Taze maydanozu iyice yıkayın ve ince ince doğrayın.
Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Eğer ceviz içini kullanacaksanız, önceden hafifçe kavurun.
Haşlanmış erişteyi tavaya ekleyin. Karıştırarak eriştenin yağ ile iyice kaplanmasını sağlayın.
İnce doğranmış taze maydanozu ve beyaz peyniri ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyerek damak zevkinize göre tatlandırın.
Malzemeler birbirine iyice karıştığında, ocaktan alın.
Servis tabaklarına alın, üzerine isteğe bağlı olarak kavrulmuş ceviz içi serpin.