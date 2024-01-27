Peynirli erişte tarifi: Her kaşığı lezzet şöleni

Peynir, ceviz ve maydanozlu erişte tarifi, Türk mutfağının zengin ve lezzetli bir örneğini sunar. Bu tarif, geleneksel Türk mutfağının sağlıklı ve doğal malzemelerle hazırlanan basit, hafif ve nefis yemeklerinden biridir. Ana yemeklerinden yanında farklı bir alternatif arayanlar için en iyi seçeneklerden biridir. İşte dakikalar içinde hazır o tarif...

Giriş Tarihi: 27.01.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 09:18
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 450 kcal

MALZEMELER

  • 250 gram erişte
  • 1 su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı kavrulmuş)
  • 100 gram taze beyaz peynir veya lor peyniri
  • Yarım demet taze maydanoz
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

YAPILIŞI

  1. Erişteleri tuzlu suda haşlayın. Paketin üzerindeki talimatlara uyarak veya yumuşak bir kıvama gelene kadar kontrol ederek pişirin. Ardından süzün ve bir kenara alın.
  2. Taze maydanozu iyice yıkayın ve ince ince doğrayın.
  3. Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Eğer ceviz içini kullanacaksanız, önceden hafifçe kavurun.
  4. Haşlanmış erişteyi tavaya ekleyin. Karıştırarak eriştenin yağ ile iyice kaplanmasını sağlayın.
  5. İnce doğranmış taze maydanozu ve beyaz peyniri ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyerek damak zevkinize göre tatlandırın.
  6. Malzemeler birbirine iyice karıştığında, ocaktan alın.
  7. Servis tabaklarına alın, üzerine isteğe bağlı olarak kavrulmuş ceviz içi serpin.
  8. Sıcak servis yapın.

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