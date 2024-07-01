Pratik ve lezzetli: Bezelyeli havuçlu pilav tarifi

Sıklıkla tercih ettiğimiz yemek çeşidi olan pilavı farklı şekillerde sunmak isteyenler için bu tarifin yapımı oldukça pratiktir. Pilav sevenler, bu tarifi de sevecek ve bir kez yaptıklarında tekrar yapmayı isteyeceklerdir. İşte o lezzetli bezelyeli havuçlu pilav tarifi...

Giriş Tarihi: 01.07.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 08:46
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 15 dakika

MALZEMELER

  • İki su bardağı pirinç
  • Bir su bardağı bezelye
  • İki buçuk su bardağı su
  • İki yemek kaşığı sıvı yağ
  • Bir yemek kaşığı tereyağı
  • Bir adet büyük boy havuç
  • Bir çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı tarçın
  • Yarım çay kaşığı yenibahar

YAPILIŞI

Pirinçleri güzel bir şekilde yıkayıp birkaç saat ılık su içerisinde bekletin.
Pirinçleriniz beklerken siz de bezelyelerinizi ayıklayıp yıkayın.
Ardından bezelyeleri güzel bir şekilde haşlayın.
Havucu soyup minik küp şeklinde doğrayın.
Su içerisinde bekletmiş olduğunuz pirinci süzün.
Pilav tenceresine sıvı yağ ilave ettikten sonra doğramış olduğunuz havuçları üzerine ekleyin ve güzelce kavurun.
Havuçlarınız kavrulduğunda üzerine tereyağı ekleyin.
Eklemiş olduğunuz tereyağı eridiğinde üzerine pirinçleri ekleyin. Pirinçler şeffaflaşana kadar kavurun.
Ardından haşlamış olduğunuz bezelyeleri üzerine ekleyin.
Üzerine sıcak su ve tuzu ekleyin.
Tercihinize göre üzerine tarçın ya da yeni bahar ekleyebilirsiniz.
Piştikten sonrasında ocağı kapatın ve pilavı dinlenmeye bırakın.
Pilav yeteri kadar dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

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