Pratik ve lezzetli: Bezelyeli havuçlu pilav tarifi

Pirinçleriniz beklerken siz de bezelyelerinizi ayıklayıp yıkayın.

Ardından bezelyeleri güzel bir şekilde haşlayın.

Havucu soyup minik küp şeklinde doğrayın.

Su içerisinde bekletmiş olduğunuz pirinci süzün.

Pilav tenceresine sıvı yağ ilave ettikten sonra doğramış olduğunuz havuçları üzerine ekleyin ve güzelce kavurun.

Havuçlarınız kavrulduğunda üzerine tereyağı ekleyin.

Eklemiş olduğunuz tereyağı eridiğinde üzerine pirinçleri ekleyin. Pirinçler şeffaflaşana kadar kavurun.

Ardından haşlamış olduğunuz bezelyeleri üzerine ekleyin.

Üzerine sıcak su ve tuzu ekleyin.

Tercihinize göre üzerine tarçın ya da yeni bahar ekleyebilirsiniz.

Piştikten sonrasında ocağı kapatın ve pilavı dinlenmeye bırakın.

Pilav yeteri kadar dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Pirinçleri güzel bir şekilde yıkayıp birkaç saat ılık su içerisinde bekletin.