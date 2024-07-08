Pratik ve lezzetli: Fırında makarna tarifi

Makarna mutfakların çoğunda bulunan ve sıklıkla tüketilen bir lezzettir. Haşlanmış ya da soslu olarak tüketilebilen makarna türlerinden bir diğeri de fırında makarnadır. İşte beşamelli fırında yapabileceğiniz o lezzetli makarna tarifi.

Giriş Tarihi: 08.07.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 08:55

YAPILIŞI

İlk olarak makarnayı tuzlu suda haşlıyoruz.
Makarna haşlandığı sırada beşamel sosu hazırlamaya başlayın. Beşamel sosun malzemelerini küçük bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.
Sonrasında haşlanmış olan makarnanızı süzün ve bir borcama yerleştirin.
Hazırlamış olduğunuz beşamel sosu makarnanın üzerine dökün. (Kuru bir yer kalmamalı)
Rendelenmiş kaşar peyniri üzerine ekleyin.
Daha sonrasında ise tereyağını küçük parçalar halinde kesip aralıklar ile kenarlarına ve tam ortasına yerleştirin.
Hazırladığınız makarnanızı180 derece ayarında olan fırınıza koyun.
Yarım saat kadar pişirin.
Fırından çıktıktan sonra yaklaşık 15 dakika dinlendirin.
Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

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