Püf noktalarıyla tam kıvamında bir lezzet! Hatay usulü kısır tarifi

Altın günlerinde veya bir 5 çayında, sofralarınızın en güzel lezzeti olan kısır, hem lezzetli hem de doyuruculuğuyla ağızlarınızı tatlandıracak. Hatay usulü kısırın, normal kısırdan farkı çiğ köfte gibi yoğurularak yapılması, aynı zamanda fazla baharatın da eşlik etmesi. Hadi o zaman bu enfes lezzet için herkes mutfağa!

Giriş Tarihi: 03.08.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 09:10
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 178 kcal

MALZEMELER

  • 2 su bardağı esmer kısırlık bulgur
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı pul biber
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 2 yemek kaşığı isot
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 avuç taze nane
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 4 dal taze soğan
  • Yarım demet maydanoz

YAPILIŞI

  1. Büyük bir kabın içerisine bulguru koyun ve üzerine bir su bardağı ılık suyu ilave edip karıştırın.
  2. Daha sonra kabın üzerini, bir tepsi yardımıyla kapatın. 20 dakika kadar bulgurun şişmesini bekleyin.
  3. Ardından bulgurunuz şiştikten sonra içerisine domates ve biber salçasını, pul biberi, isotu, yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da tuzu ekleyip iyice harmanlayın.
  4. Sonra güzelce yoğurmaya başlayın.
  5. Yoğurduktan sonra içerisine sarımsağı rendeleyin
  6. Limon suyu, nar ekşisi, kimyonu ilave ederek tekrardan yoğurun.
  7. Sonra soğan, maydanoz ve naneleri ince ince doğrayın.
  8. Doğradığınız malzemeleri de karışımın içerisine ilave edip bir çay bardağı üzerine zeytinyağı dökün.
  9. Sonra karıştırmaya devam edin.
  10. Kıvamı geldiğinde tabaklara servis edebilirsiniz.
  11. Herkese afiyet olsun!

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