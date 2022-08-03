Püf noktalarıyla tam kıvamında bir lezzet! Hatay usulü kısır tarifi
Altın günlerinde veya bir 5 çayında, sofralarınızın en güzel lezzeti olan kısır, hem lezzetli hem de doyuruculuğuyla ağızlarınızı tatlandıracak. Hatay usulü kısırın, normal kısırdan farkı çiğ köfte gibi yoğurularak yapılması, aynı zamanda fazla baharatın da eşlik etmesi. Hadi o zaman bu enfes lezzet için herkes mutfağa!
Giriş Tarihi: 03.08.2022 09:10Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 09:10
5 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek DavetiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Orta
Hazırlama
30 dakika
Porsiyon :
178 kcal
MALZEMELER
2 su bardağı esmer kısırlık bulgur
1 su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı pul biber
2 yemek kaşığı nar ekşisi
2 yemek kaşığı isot
1 çay bardağı zeytinyağı
1 avuç taze nane
1 çay kaşığı kimyon
4 dal taze soğan
Yarım demet maydanoz
YAPILIŞI
Büyük bir kabın içerisine bulguru koyun ve üzerine bir su bardağı ılık suyu ilave edip karıştırın.
Daha sonra kabın üzerini, bir tepsi yardımıyla kapatın. 20 dakika kadar bulgurun şişmesini bekleyin.
Ardından bulgurunuz şiştikten sonra içerisine domates ve biber salçasını, pul biberi, isotu, yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da tuzu ekleyip iyice harmanlayın.
Sonra güzelce yoğurmaya başlayın.
Yoğurduktan sonra içerisine sarımsağı rendeleyin
Limon suyu, nar ekşisi, kimyonu ilave ederek tekrardan yoğurun.
Sonra soğan, maydanoz ve naneleri ince ince doğrayın.
Doğradığınız malzemeleri de karışımın içerisine ilave edip bir çay bardağı üzerine zeytinyağı dökün.