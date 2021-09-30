Sebzeli erişte tarifi: Sebzeli erişte nasıl yapılır?
Bir makarna çeşidi olan erişte, pilavından çorbasına ve salatasına kadar pek çok farklı şekilde kullanılır. Özellikle Anadolu bölgesinde yaz aylarında yapılan erişteler, kış aylarında hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanarak yenir. Eriştenin son dönemlerde en çok tercih edilen çeşidi ise sebzeli eriştedir. Hem doyurucu hem de lezzetli erişteler farklı sebzeler ile hazırlanmaktadır. İster soğanlı, ister biberli, ister patlıcanlı olmak üzere damak zevkine göre hazırlanabilir. İşte en çok sorulan Sebzeli erişte tarifi
Giriş Tarihi: 30.09.2021 13:47Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 13:47
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
1 orta boy kuru soğan
1 tane kapya biber ( isteğe göre yeşil biber)
Dövülmüş ceviz içi
Yarım demet maydanoz
2 su bardağı ölçeğinde köy eriştesi
1 / 2 çay bardağı sıvı yağ
600 ml kaynar su
7 ya da 8 adet çeri domates
Tereyağı
Tuz
Karabiber
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
Sebzeli erişte için ilk olarak soğan ve biberleri küçük parçalar halinde kesin.
Ardından bir tencereye sıvıyağ koyun ve doğradığınız soğan ve biberleri kavurun.
Soğan ve biberler kavrulduktan sonra 2 su bardağı erişteyi de tavaya alarak kavurma işlemine devam edin.
Eriştelerin rengi dönmeye başladığı zaman kaynattığınız 600 ml sıcak suyu eriştelerin üzerine dökün.
Tuz ve baharatları da ekledikten sonra kapağını kapatarak kısık ateşte pişirin.
Erişteler suyunu çekerken, küçük bir tavada tereyağı ile çeri domatesleri kızartın.
Suyunu tamamen çeken sebzeleri erişteyi servis tabağına alın ve kızarttığınız çeri domateslerini üstüne koyun.
Son olarak dövülmüş ceviz ve ince kıyılmış maydanoz ile süsleyerek servis edin.
Arzu ederseniz tereyağı da eriterek eriştenin üzerine sos dökebilirsiniz.
Sebzeli erişte yapımında erişteyi iki farklı şekilde pişirebilirsiniz:
3 su bardağı suyu kaynatın.
Kaynar suyun içine iki su bardağı erişteyi dökün. Eriştelerin birbirine yapışmaması için sıvıyağ ve tuzu dökerek makarna usulü haşlayın.
Pişen erişteleri süzerek sebzeler ile buluşturun.
Bir diğer seçenekte ise erişteleri yağda rengi kızarıncaya kadar kavurun.
Ardından daha önce kaynattığınız 3 su bardağı suyu eriştelerin üzerine dökün ve karıştırın.
Eriştelerin suyunu çekerek pişmesi için altını kısarak kapağı kapalı bir şekilde pişmeye bırakın.
Erişteler suyunu tamamen çektiğinde yemeye hazır hale gelecektir.