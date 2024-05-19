Sebzeli pilav tarifi: Sağlıklı ve lezzetli

Havuçlu bezelyeli pilav, hem lezzetiyle hem de sağlıklı içeriğiyle sofralarınıza renk katacak harika bir seçenektir. Bu pratik tarif, pirinç, taze sebzeler ve birkaç temel malzeme ile hazırlanır, ancak sunduğu lezzet sizi kesinlikle şaşırtacak! Hem hazırlaması kolay hem de doyurucu olan bu pilav, özellikle ana yemeklerin yanında veya tek başına hafif bir öğün olarak tercih edilebilir. Şimdi, sizin için adım adım hazırladığımız bu nefis havuçlu bezelyeli pilav tarifini keşfedin ve sofralarınızı renklendirin!
Giriş Tarihi: 19.05.2024 10:37Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 10:37
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
250 kcal
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
2 adet havuç (rendelenmiş)
1 su bardağı bezelye (donmuş veya taze)
4 su bardağı sebze veya tavuk suyu
Tuz
Karabiber
İsteğe bağlı olarak maydanoz veya dereotu (servis için)
YAPILIŞI
Pirinci bol su ile yıkayın ve süzün. Bir kenarda bekletin.
Bir tencerede tereyağı veya sıvı yağını eritin. İnce doğranmış soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.
Rendelenmiş havuçları ekleyin ve havuçlar yumuşayıncaya kadar kavurun.
Bezelyeleri ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
Kavrulan sebzelerin üzerine yıkanmış pirinci ekleyin. Pirinçler şeffaflaşana kadar kavurun.
Sebze suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberi de ilave edin.
Karışım kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve pilavın suyunu çekip pirinçler yumuşayana kadar pişirin. (Yaklaşık 15-20 dakika)
Piştikten sonra ocağın altını kapatın ve pilavın üzerini bir bez veya kağıt havlu ile kapatıp 10 dakika dinlendirin.
Dinlendirme süresi sonrasında pilavı servis tabağına alın. İsteğe bağlı olarak üzerine doğranmış maydanoz veya dereotu serpiştirerek servis yapın. Afiyet olsun!