Tadı damak çatlatır: Bolonez soslu makarna

Bolonez soslu makarna, bol domatesli ve etli sosuyla muhteşem bir birleşim sunuyor. İtalyan mutfağının lezzetli dokunuşunu sofralarımıza getirirken, aynı zamanda doyurucu ve keyifli bir yemek için tarifimizi deneyebilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 02.03.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 10:57
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 700 kcal

MALZEMELER

400g spagetti veya fettuccine (isteğe bağlı olarak farklı bir makarna çeşidi de kullanabilirsiniz)
400g dana kıyma
1 büyük soğan, doğranmış
2 diş sarımsak, ezilmiş
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı domates sosu veya rendelenmiş domates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı kırmızı veya beyaz şarap (isteğe bağlı)
Tuz ve karabiber
1 çay kaşığı kurutulmuş kekik
1/2 çay kaşığı kurutulmuş biberiye
Parmesan peyniri rendesi (servis için)

AŞÇININ NOTU

Sosun lezzetini artırmak için düşük ateşte uzun süre pişirmeye özen gösterin. Böylece malzemelerin birbiriyle kaynaşması ve sosun kıvam alması sağlanır.

YAPILIŞI

Büyük bir tencerede bol su kaynatın ve bir tutam tuz ekleyin. Makarnayı paket üzerindeki talimatlara göre pişirin. Pişirme işlemi sırasında ara sıra karıştırın ve makarnanın istediğiniz kıvamda olup olmadığını kontrol edin. Piştikten sonra süzgece alın ve kenarda bekletin.

Geniş bir tavada zeytinyağını orta ateşte ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyin ve yumuşayıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika soteleyin.

Soğanlar şeffaflaştıktan sonra ezilmiş sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar sotelemeye devam edin, yaklaşık 1 dakika kadar.

Tavaya dana kıymayı ekleyin ve kıyma kahverengi olana kadar kavurun. Ara sıra karıştırarak, kıymanın eşit şekilde pişmesini sağlayın.

Kavrulan kıymanın üzerine domates sosu veya rendelenmiş domatesi ekleyin. Ardından domates salçasını ve isteğe bağlı olarak şarabı da ekleyin. Tuz, karabiber, kekik ve biberiye ekleyerek karıştırın. Sosu kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin, kıvam alana kadar ara sıra karıştırın.

Pişen makarnayı sosun içine ekleyin ve iyice karıştırın, sosun makarnaya iyice nüfuz etmesini sağlayın.

Bolonez soslu makarnayı servis tabaklarına alın ve üzerine parmesan peyniri rendesi serpip sıcak servis yapın.

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