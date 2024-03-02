Tadı damak çatlatır: Bolonez soslu makarna

Büyük bir tencerede bol su kaynatın ve bir tutam tuz ekleyin. Makarnayı paket üzerindeki talimatlara göre pişirin. Pişirme işlemi sırasında ara sıra karıştırın ve makarnanın istediğiniz kıvamda olup olmadığını kontrol edin. Piştikten sonra süzgece alın ve kenarda bekletin.

Geniş bir tavada zeytinyağını orta ateşte ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyin ve yumuşayıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika soteleyin.

Soğanlar şeffaflaştıktan sonra ezilmiş sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar sotelemeye devam edin, yaklaşık 1 dakika kadar.

Tavaya dana kıymayı ekleyin ve kıyma kahverengi olana kadar kavurun. Ara sıra karıştırarak, kıymanın eşit şekilde pişmesini sağlayın.

Kavrulan kıymanın üzerine domates sosu veya rendelenmiş domatesi ekleyin. Ardından domates salçasını ve isteğe bağlı olarak şarabı da ekleyin. Tuz, karabiber, kekik ve biberiye ekleyerek karıştırın. Sosu kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin, kıvam alana kadar ara sıra karıştırın.

Pişen makarnayı sosun içine ekleyin ve iyice karıştırın, sosun makarnaya iyice nüfuz etmesini sağlayın.

Bolonez soslu makarnayı servis tabaklarına alın ve üzerine parmesan peyniri rendesi serpip sıcak servis yapın.