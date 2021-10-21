En Kolay Pirinç Pilavı Tarifi: Evde Tane Tane Pilav Nasıl Yapılır?

MALZEMELER
- 2 su bardağı pirinç
- 3 su bardağı kaynamış su
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
- 3 yemek kaşığı dolusu tereyağı
- 1 et bulyon (isteğe göre)
- 1 tatlı kaşığı tuz
AŞÇININ NOTU
Yağ eridikten sonra yıkanmış pirinçleri tencereye alın. Pirinç taneleri sertleşene kadar kavurun.
Pirinçleri kavururken birkaç damla limonun suyunu sıkmanız pirinçlerin parlamasına yararken, pirinçleri iyice karıştırmanız da pilavınızın tane tane olmasını sağlayacaktır.
Pilav piştikten sonra bir sofra bezine sarıp yarım saat kadar demlendirmeniz, pilavınızın dinlenmesini sağlayacaktır.
Pilav kısık ateşte kapağı kapalı şekilde yaklaşık 20 dakika pişirilmelidir. Pişerken pilavı karıştırmamaya dikkat edin. Dilerseniz arpa veya tel şeriyeyi yağ eridikten sonra tencereye ekleyebilirsiniz.
Farklı bir pilav yapmak isterseniz baharat, konserve mısır, havuç ve bezelye ekleyerek de pişirebilirsiniz.
Sade pilavı didiklenmiş tavuk, fasulye ve ya nohutla birlikte servis yapabilirsiniz.
YAPILIŞI
- Pirinci pişirmeden birkaç saat önce tuzlu sıcak suda bekletin.
- Pirinçleri yıkayın ve süzün.
- Yağları pilav tenceresine alın.
- Yağ eridikten sonra pirinçleri pilav tenceresine alın.
- Pirinçleri pembeleşene kadar yaklaşık 5 dakika kavurun. Üzerine birkaç damla limon suyu sıkıp kavurmaya devam edin.
- Bulyonu pilavın kaynamış suyunda eritin ve tencereye dökün, tuzunu da ekleyip iyice karıştırın.
- Tencerenin ağzını kapatın, kısık ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin.
- Pilav suyunu çektikten sonra bir sofra bezine sarın ve yarım saat kadar demlendirin.
- Tane tane pirinç pilavınızı istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…