En Kolay Pirinç Pilavı Tarifi: Evde Tane Tane Pilav Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Yağ eridikten sonra yıkanmış pirinçleri tencereye alın. Pirinç taneleri sertleşene kadar kavurun. Pirinçleri kavururken birkaç damla limonun suyunu sıkmanız pirinçlerin parlamasına yararken, pirinçleri iyice karıştırmanız da pilavınızın tane tane olmasını sağlayacaktır. Pilav piştikten sonra bir sofra bezine sarıp yarım saat kadar demlendirmeniz, pilavınızın dinlenmesini sağlayacaktır. Pilav kısık ateşte kapağı kapalı şekilde yaklaşık 20 dakika pişirilmelidir. Pişerken pilavı karıştırmamaya dikkat edin. Dilerseniz arpa veya tel şeriyeyi yağ eridikten sonra tencereye ekleyebilirsiniz. Farklı bir pilav yapmak isterseniz baharat, konserve mısır, havuç ve bezelye ekleyerek de pişirebilirsiniz. Sade pilavı didiklenmiş tavuk, fasulye ve ya nohutla birlikte servis yapabilirsiniz.