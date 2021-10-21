En Kolay Pirinç Pilavı Tarifi: Evde Tane Tane Pilav Nasıl Yapılır?

Herkes tane tane olan pilav tarifinin peşinde. Pilavın sebzeli, patlıcanlı, şehriyeli ve tavuklu olmak üzere birden çok farklı şekilleri bulunuyor yapılır. Türk mutfağının olmazsa olmazlarından pilav akşam yemeklerimize, davet ve gün sofralarımıza eşlik ediyor. Pirinç ve bulgurla yapılan pilav sebzelerle ve baharatlarla süslenerek farklı tarzlarda da yapılıyor. Her çeşidinde ayrı bir lezzet olan pilav akşam yemeklerimizin olmazsa olmazlarından. Pirinç, su ve yağ ile beş dakikada hazırlayabileceğiniz pilav tane tane yapısıyla vazgeçilmeziniz olacak. Pirinç pilavı nasıl yapılır? İşte tane tane pilav tarifi…

Giriş Tarihi: 21.10.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 17:16
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • 2 su bardağı pirinç
  • 3 su bardağı kaynamış su
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 3 yemek kaşığı dolusu tereyağı
  • 1 et bulyon (isteğe göre)
  • 1 tatlı kaşığı tuz

AŞÇININ NOTU

Yağ eridikten sonra yıkanmış pirinçleri tencereye alın. Pirinç taneleri sertleşene kadar kavurun. Pirinçleri kavururken birkaç damla limonun suyunu sıkmanız pirinçlerin parlamasına yararken, pirinçleri iyice karıştırmanız da pilavınızın tane tane olmasını sağlayacaktır. Pilav piştikten sonra bir sofra bezine sarıp yarım saat kadar demlendirmeniz, pilavınızın dinlenmesini sağlayacaktır. Pilav kısık ateşte kapağı kapalı şekilde yaklaşık 20 dakika pişirilmelidir. Pişerken pilavı karıştırmamaya dikkat edin. Dilerseniz arpa veya tel şeriyeyi yağ eridikten sonra tencereye ekleyebilirsiniz. Farklı bir pilav yapmak isterseniz baharat, konserve mısır, havuç ve bezelye ekleyerek de pişirebilirsiniz. Sade pilavı didiklenmiş tavuk, fasulye ve ya nohutla birlikte servis yapabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Pirinci pişirmeden birkaç saat önce tuzlu sıcak suda bekletin.
  • Pirinçleri yıkayın ve süzün.
  • Yağları pilav tenceresine alın.
  • Yağ eridikten sonra pirinçleri pilav tenceresine alın.
  • Pirinçleri pembeleşene kadar yaklaşık 5 dakika kavurun. Üzerine birkaç damla limon suyu sıkıp kavurmaya devam edin.
  • Bulyonu pilavın kaynamış suyunda eritin ve tencereye dökün, tuzunu da ekleyip iyice karıştırın.
  • Tencerenin ağzını kapatın, kısık ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin.
  • Pilav suyunu çektikten sonra bir sofra bezine sarın ve yarım saat kadar demlendirin.
  • Tane tane pirinç pilavınızı istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA