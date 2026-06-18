Tavuklu Alfredo soslu linguine! Lezzetiyle damak çatlatacak

İtalyan mutfağının en rahatlatıcı lezzetlerinden biri olan tavuklu Alfredo soslu linguine, ipeksi kreması ve parmesan peynirinin eşsiz uyumuyla damaklarda iz bırakıyor. Restoran kalitesindeki bu nefis tabağı kendi mutfağınızda sadece yarım saat içinde hazırlamak aslında sandığınızdan çok daha kolay. Hem şık bir akşam yemeği hem de hızlı bir ziyafet arayanlar için mükemmel bir seçenek olan bu pratik tarife bayılacaksınız!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:01
YAPILIŞI
MALZEMELER
Yarım paket linguine makarna (yaklaşık 250 gram)
300 gram tavuk göğsü (jülyen veya küp küp doğranmış)
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
3 diş ezilmiş sarımsak
1 kutu (200 ml) sıvı krema
1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri (alternatif olarak eski kaşar kullanabilirsiniz)
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
1 tutam ince kıyılmış taze maydanoz (üzeri için)
YAPILIŞI
Makarnayı Haşlayın: Geniş bir tencerede bol suyu kaynatın. İçine bolca tuz ekleyip linguine makarnaları paketin üzerindeki talimatlara göre "al dente" (hafif dişe gelir) kıvamda haşlayın.
Makarna Suyunu Ayırın: Makarnayı süzmeden hemen önce, haşlama suyundan 1 su bardağı kadarını sos için ayırın ve makarnaları süzün.
Tavukları Soteleyin: Geniş bir tavaya zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağını alın. Doğranmış tavukları ekleyip yüksek ateşte renk alana ve suyunu çekene kadar soteleyin.
Sarımsakları Ekleyin: Tavuklar kızardıktan sonra ezilmiş sarımsakları tavaya ilave edin. Sarımsakların kokusu çıkana kadar yaklaşık 1 dakika daha kavurun.
Sosu Hazırlayın: Kalan 1 yemek kaşığı tereyağını ve kremayı tavaya ekleyin. Ocağın altını kısın ve krema hafifçe tıkırdamaya başlayana kadar ısıtın.
Kıvam Verin: Ayırdığınız makarna suyundan yarım bardak kadarını ve rendelenmiş parmesan peynirini sosa ilave edin. Peynirler eriyip sos pürüzsüz ve yoğun bir kıvam alana kadar karıştırın. Sos çok koyu olursa biraz daha makarna suyu ekleyebilirsiniz. Tuz ve karabiberi ilave edin.
Birleştirin: Süzdüğünüz makarnaları tavaya, sosun içine alın. Makarnalar sosu iyice sarana kadar tavada 1-2 dakika nazikçe harmanlayın.
Servis Edin: Bekletmeden, sıcak sıcak tabaklara alın. Üzerine biraz daha taze çekilmiş karabiber ve ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek servis yapın.