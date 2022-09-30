Tek tencere domatesli makarna tarifi: Bu pratiklik hiçbir yerde yok!

Makarna, hem kolay pişmesi hem de lezzetli soslarla bir araya geldiğinde damak çatlatan lezzeti ile her yaştan insanın favori tarifleri arasında yer alıyor. Sosta demlenen makarna ise bildiğiniz bütün lezzetlerin dışına çıkacak. İşte o pratik tarif...

Giriş Tarihi: 30.09.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 09:41
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 178 kcal

MALZEMELER

  • 1 paket kalem makarna
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tane kuru soğan
  • 2 tane yeşil biber
  • 2 tane büyük boy domates
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı toz biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 500 ml sıcak su
  • Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

  1. Geniş bir tencereye sıvı yağ alıp, soğanı doğrayalım.
  2. Biberleri de halka şeklinde doğrayıp ekleyelim ve soteleyelim.
  3. Ardından biber salçasını ekleyip, kavuralım.
  4. Toz biber ve baharatları ilave edelim.
  5. Domatesleri rendeleyip ekleyelim. 5 dk pişirelim.
  6. Ardından 500ml sıcak su ilave edelim.
  7. Tuzu da ayarlayıp makarnayı ekleyip, karıştıralım bu şekilde 10 dk pişirelim.
  8. Pişen makarna servise hazır. Afiyet olsun.

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