Tek tencere domatesli makarna tarifi: Bu pratiklik hiçbir yerde yok!
Makarna, hem kolay pişmesi hem de lezzetli soslarla bir araya geldiğinde damak çatlatan lezzeti ile her yaştan insanın favori tarifleri arasında yer alıyor. Sosta demlenen makarna ise bildiğiniz bütün lezzetlerin dışına çıkacak. İşte o pratik tarif...
Giriş Tarihi: 30.09.2022 09:41Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 09:41
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
178 kcal
MALZEMELER
1 paket kalem makarna
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tane kuru soğan
2 tane yeşil biber
2 tane büyük boy domates
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
500 ml sıcak su
Yeteri kadar tuz
YAPILIŞI
Geniş bir tencereye sıvı yağ alıp, soğanı doğrayalım.
Biberleri de halka şeklinde doğrayıp ekleyelim ve soteleyelim.
Ardından biber salçasını ekleyip, kavuralım.
Toz biber ve baharatları ilave edelim.
Domatesleri rendeleyip ekleyelim. 5 dk pişirelim.
Ardından 500ml sıcak su ilave edelim.
Tuzu da ayarlayıp makarnayı ekleyip, karıştıralım bu şekilde 10 dk pişirelim.