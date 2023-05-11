Ton balıklı makarna tarifi: İhtiyacınız olan her şey tek tabakta
Balık tüketiminin formlarından birini oluşturan ton balığı, ihtiyaç duyulan doymamış yağ asitleri, vitamin ve mineralleri sağlayarak tam beslenmenin formülünü oluşturuyor. Ton balıklı makarna ise; bu lezzet şöleninin tam formunu sunuyor. İşte her lokmasında hem sağlık hem tat şöleni yaşayacağınız o tarif...
Giriş Tarihi: 11.05.2023 08:50Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 08:50
MALZEMELER
2 adet yeşil biber
2 adet kırmızı biber
1 adet kuru soğan
1 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet konserve ton balık (süzme ağırlık 160 gram)
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yarım paket makarna (250 gr) (Kişi sayınıza göre ayarlayabilirsiniz)
Haşlamak için;
Sıcak su
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Ton balıklı makarna için öncelikle yeşil biberleri yıkayıp içlerini çıkartalım ve küçük küçük doğrayalım.
Kırmızı biberleri de yıkayıp içini temizledikten sonra küçük küçük doğrayalım.
Tencere aldığımız kaynayan suyun içerisine tuzu ilave edelim. Ardından makarnayı ekleyelim ve arkasında yazan süre kadar haşlayalım.
Haşladığımız makarnaların suyunu süzmek üzere süzgeçten geçirelim.
Uygun bir tavaya zeytinyağını alalım. Doğradığımız soğanları, yeşil ve kırmızı biberleri üzerine ekleyerek kavurmaya başlayalım.
Soğan ve biberler diriliğini kaybetmeye başladığında salçayı ve domatesi ilave edelim. Karıştırarak malzemeleri pişirmeye devam edelim.
Sosun kıvamını açmak için kaynayan makarna suyundan 1 kepçe kadar sosun içerisine ekleyelim.
Kaynayan sosun içerisine konserve ton balığını ilave edelim.
Üzerine kırmızı toz biber, karabiber ve tuz ekleyelim. Tüm malzemeyi güzelce karıştırarak 1-2 dakika daha pişirmeye devam edelim.
Son olarak suyunu süzdüğümüz makarnaları da sosa alalım ve makarnalar güzelce sosa bulanana kadar nazikçe karıştıralım.
Ton balıklı makarnamız servise hazır. Afiyet olsun!