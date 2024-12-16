15 dakikada nefis tiramisu tarifi

İtalyan mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan tiramisu, yumuşacık pandispanyası, kremalı dokusu ve kahvenin eşsiz aromasıyla mükemmel bir tatlı. Üstelik bu enfes lezzet 15 dakikada hazır...

Giriş Tarihi: 16.12.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:09

YAPILIŞI

MALZEMELER

Bir paket hazır pasta keki (pandispanya)
200 gram labne
2 adet yumurta sarısı
3 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı toz şeker
Bir paket vanilya

Islatmak için;

Bir büyük bardak soğuk filtre kahve
2 tatlı kaşığı şeker

Üzeri için;

Kakao

YAPILIŞI
Bir tencereye 2 yumurta sarısını ve toz şekeri koyun. Karıştırarak şekerin erimesini sağlayın.
Ardından un ve vanilyayı ekleyin, karıştırarak homojen bir karışım elde edin.
Yavaşça 200 gram labne peynirini ekleyin ve mikserle çırpın.
Karışımı kısık ateşte 5-7 dakika kadar pişirin, sürekli karıştırarak topaklanmasını önleyin. Kremanız kıvamlı ve pürüzsüz olmalıdır.
Kremayı ocaktan alıp soğuması için bir kenara bırakın.
Filtre kahveyi hazırlayın ve bir büyük bardağa dökün.
Kahvenin içine 2 tatlı kaşığı şekeri ekleyin ve iyice karıştırın.
Hazır pasta kekini dilimler halinde kesin ya da dilerseniz bütün olarak bırakın.
Her bir dilimi kahveli şekerli karışıma batırarak ıslatın, ancak fazla bekletmemeye dikkat edin, kekin tamamen ıslanması yeterli olacaktır.
Tiramisu yapacağınız kaba bir kat ıslatılmış pandispanya yerleştirin. Üzerine kremadan bir miktar sürün, düzgünce yayılmasını sağlayın. Bu işlemi bir kat daha kek ve kremadan ekleyerek tekrarlayın.
Eğer pandispanyayı dilimlemeyecekseniz yaş pasta gibi önce kahveyle ıslatın ardından keremayı arasına sürün. İkinci kata da aynı adımları uyguladıktan sonra üzerine kakao serpiştirin.
Tiramisu'yu buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece boyunca dinlendirerek soğutun.

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