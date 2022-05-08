Anneniz bu sürprize bayılacak! Çilekli ev yapımı pasta

Arasına ve üzerine eklemek için;

AŞÇININ NOTU

Pandispanyayı pişirirken kabarmasını sağlayacak en büyük etken karışımı hazırlarken yumurtaların oda sıcaklığında olmasıdır. Fırından çıkan pandispanyayı kullanmadan önce mutlaka oda sıcaklığında ılımaya bırakmanız gerekiyor. Pastayı yaparken pandispanyanın katlatını ıslatmak ise yumuşacık kadife gibi bir dokusu olması için önemli.