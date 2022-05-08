Anneniz bu sürprize bayılacak! Çilekli ev yapımı pasta
Hayatta en değer verdiğimiz varlıklarımız, annelerimizin bu özel günlerinde onlara güzel bir hediye de kendi yaptığımız bir pasta olabilir. Her şeyiyle kendiniz hazırlayacağınız ev yapımı çilekli pasta sayesinde annelerin yüzlerine bit gülücük daha ekleyebilirsiniz. İşte tam kıvamında lezzetiyle de dillere destan kolay pasta tarifi...
Giriş Tarihi: 08.05.2022 09:14Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 09:19
6 Kişilik
Ev Yapımı
Anneler Günü
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
450 kcal
MALZEMELER
Pandispanya için;
3 adet yumurta
2 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı toz şeker
3 su bardağı un
1 çay badağı soda
1 çay bardağı sıvı yağ
Kreması için;
1 paket krem şanti (toz olanlardan)
1 su bardağı su (soğuk olmalı)
Pandispanyayı ıslatmak için;
Yarım çay bardağı süt (ılık olmalı)
Arasına ve üzerine eklemek için;
1 tabak çilek
AŞÇININ NOTU
Pandispanyayı pişirirken kabarmasını sağlayacak en büyük etken karışımı hazırlarken yumurtaların oda sıcaklığında olmasıdır. Fırından çıkan pandispanyayı kullanmadan önce mutlaka oda sıcaklığında ılımaya bırakmanız gerekiyor. Pastayı yaparken pandispanyanın katlatını ıslatmak ise yumuşacık kadife gibi bir dokusu olması için önemli.
YAPILIŞI
Bir kabın içerisine oda sıcaklığındaki yumurtayı ve toz şekeri koyup krema kıvamını alana kadar çırpın.
Üzerine ise önce sıvı yağ ile sodayı ekleyip biraz daha çırpın.
Ardından kabartma tozu, unu ve vanilyayı elekten geçirerek malzemelerin içerisine ekleyin ve tekrar çırpın.
Önceden ısıtılmıl 180 derecelik fırında, önceden yağladığınız kabın içerisine dökeren 35 dakika pişirmeye bırakın.
Krem şantiyi sütle çırparak krema kıvamına getirin. Soğuması ve biraz daha kıvam alması için üzerini kapatıp buzdolabında dinlendirin.
Piştikten sonra soğuyan pandispanyayı ortadan ikiye yatay olarak kesin.
Pandispanyanın her iki katını da sütle ıslatın.
Taban kısmının üzerine krem şantinin bir kısmını sürün ve ardından çileklerin bir kısmını küçük küçük doğrayıp üzerine serpin.
Pandispanyanın diğer kısmını üstüne yerleştirin.
Kalan krem şantiyi hem üzerine hem de yanlarına gelecek şekilde yayıp üzerini kalan çiçeklerle süsleyin.
Buzdolabında dinlenmeye bıraktığınız çilekli pasta 3 saat sonra yenmeye hazır olacak!