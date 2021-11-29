Tiramisu, İtalya'dan dünyaya yayılan bir lezzet olarak çay saatlerinden yemek davetlerine kadar günün her saatinde tüketiliyor. Üstelik dakikalar içinde hazır hale gelebilen bu tatlı, hem hafif hem de lezzetli olması sayesinde kısa sürede servis edebilmeyi mümkün kılıyor. İşte en pratik tiramisu tarifi...
Giriş Tarihi: 29.11.2021 15:58Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 15:58
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
MALZEMELER
1 paket kedidili bisküvi (16 adet)
Islatmak için;
1,5 su bardağından az ılık s
1-1,5 yemek kaşığı granül kahve
1-1,5 yemek kaşığı şeker
Kreması için:
3 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un (tepeleme)
1 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası (tepelemeden biraz az)
2 adet yumurta sarısı
4 yemek kaşığı toz şeker
200 gr labne peynir
YAPILIŞI
Labne hariç tüm krema malzemelerini bir tencerede iyice karıştırıp ocağa alın ve karıştırarak göz göz olana kadar pişirin.
Krema piştikten sonra ayrı bir kaba boşaltıp ara sıra karıştırarak ılımasını bekleyin.
Ilıdıktan sonra peyniri ekleyip mikserle 10-15 dk çırpıyoruz.
Krema hazır olduktan sonra bir kasede su-şeker ve kahveyi karıştırıyoruz.
Kedi dillerini bu karışımla ıslatıp kare bir borcama 2 sıra yan yana gelecek şekilde dizin.
Kremanın yarısını ilk katın üstüne sürüp ikinci kat içinde bisküvilere aynı işlemi yapın.
Kalan kremayı en üste döküp yayın ve soğumaya bırakın.