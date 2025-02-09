Balkabaklı turta tarifi: Kış aylarında içinizi ısıtacak lezzet

Soğuk kış günlerinde mutfağınızı mis gibi baharat kokularıyla dolduracak, kıvamı mükemmel bir balkabaklı turta yapmaya ne dersiniz? Tarçın, zencefil ve muskatın sıcacık aromasıyla tatlanan bu turta, hem hafif hem de doyurucu bir tatlı alternatifi sunuyor. Çay ya da kahve eşliğinde keyifle tüketebileceğiniz bu lezzet, özellikle kış aylarında tatlı krizlerine harika bir çözüm olabilir. İşte adım adım balkabaklı turta tarifi...

Giriş Tarihi: 09.02.2025 12:04 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 12:04

YAPILIŞI

MALZEMELER

Turta Tabanı İçin:

2 su bardağı un

150 g soğuk tereyağı (küçük küpler halinde kesilmiş)

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı soğuk su

Balkabaklı Harç İçin:

500 g balkabağı püresi (haşlanıp ezilmiş)

3/4 su bardağı toz şeker (veya esmer şeker)

2 adet yumurta

1/2 su bardağı süt veya krema

1 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı zencefil

1/4 çay kaşığı muskat rendesi

1 paket vanilin

YAPILIŞI

Unu, şekeri ve tuzu bir kaba eleyin.

Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarıyla ufalayarak kum kıvamına getirin.

Yumurtayı ekleyip karıştırın. Hamur toparlanmazsa 2 yemek kaşığı soğuk su ekleyin.

Hamuru streç filme sarıp buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta açın ve tart kalıbına yerleştirin.

Çatalla birkaç delik açıp 180°C'de 10 dakika ön pişirme yapın.

Haşlanmış balkabağını püre haline getirin.

Şeker, yumurtalar, süt veya krema, baharatlar ve vanilini ekleyip pürüzsüz olana kadar çırpın.

Balkabaklı harcı ön pişmiş tabanın üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 35-40 dakika pişirin.

Oda sıcaklığına gelince en az 2 saat buzdolabında dinlendirin. Ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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