Bebe bisküvili pasta tarifi: En kolay ve pratik bebe bisküvili pasta nasıl yapılır?
Bebekliğimizde tanıştığımız ve bir türlü lezzetinden vazgeçemediğimiz bebe bisküvisi tatlılarda da sıkça kullanılmaktadır. Tadı ve pratikliği ele alınca çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden olan bebe bisküvili pasta tarifi ev hanımlarının listesinden düşmüyor. Beklenmedik misafirlere lezzetli ve bir o kadar da pratik bir şekilde hazırlanan bebe bisküvili pastayı rahatlıkla servis edebilirsiniz. İşte, tadı ve görüntüsü ile çocukların da çok fazla ilgisini çeken tatlardan bebe bisküvili pasta tarifi.
Giriş Tarihi: 30.09.2021 13:58Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 13:58
8 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
İki buçuk su bardağından 2 parmak fazla süt
1 adet yumurta
1 çay bardağı toz şeker (100 ml)
3 yemek kaşığı margarin
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta
1 paket bebe bisküvisi
Bebe bisküvili pasta tarifinin sosu için;
1 su bardağı su ( 200 ml)
1 çay bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı kakao
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
Geniş bir tencere içerisine hazırlamış olduğunuz iki buçuk su bardağı sütü ve 1 adet yumurtayı beraber iyice iç içe geçene kadar karıştırın.
Şeker, unu ve nişastayı süt ve yumurta karışımının içine ekleyin
Tencereyi ocağın üstüne koyun ve kıvam koyulaşıncaya kadar pişirin
Kıvam almaya başladıktan sonra içerisinde margarini ekleyin ve 2 dakika sonra ocağın altını kapatın
Tencerenin içerisine bebe bisküvilerini 2 parçaya bölerek atın. Çok fazla ezmeden bir kaşık yardımı ile karıştırın.
Sosu için, bir tencere içerisine su, şeker, nişasta ve kakaoyu ekleyin. Bu malzemeler koyulaşıncaya kadar karıştırın.
Soğuyan tatlıyı servis tabağına alın ve üzerine sosu ekleyin.
Bebe bisküvili tatlıyı buzdolabında en az 1 saat dinlendikten sonra servise hazır hale gelir.