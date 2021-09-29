Bisküvili pasta tarifi: Evde en kolay ve pratik bisküvili pasta nasıl yapılır?

• Pastamızı yapacağımız kabın ilk katına bisküvileri direkt olarak dizmiyoruz. Pastanın yumuşak olmasını istiyorsak, ilk kata bir miktar puding dökerek yaymamız pastanın çok daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. • Pastayı hazırladıktan sonra pastanın kendine gelmesi için ve daha lezzetli olması için, buzdolabında yaklaşık 1 saat kadar dinlendirmek çok iyi olacaktır.

YAPILIŞI

1. Öncelikle muhallebimizi hazırlıyoruz. Uygun bir tencereye tuz, un, kakao, şeker ve süt ekleyerek karıştırma işlemine başlayabiliriz.



2. Tenceremizi ocağa alıyor ve muhallebimiz koyulaşana kadar karıştırarak pişiriyoruz.



3. Muhallebimiz koyulaştıktan sonra ocaktan alıyor ve içerisine tereyağı ile vanilya ekleyerek karıştırmaya başlıyoruz.



4. Orta boyuttaki kare borcamımıza petibör bisküvimizden bir sıra diziyoruz.



5. Bisküvilerin üzerine hazırlamış olduğumuz muhallebiyi boşaltıyor, ardından yayıyoruz.



6. Muhallebimizi tüm bisküvilerin üzerine yaydıktan sonra 2. Kata geçebiliriz.



7. Aynı işlemi 4 kat bisküvi 4 kat muhallebi olacak biçimde uyguluyor ve pastamızı tamamlıyoruz.



8. Borcamdakiler oda sıcaklığına gelene kadar bekliyoruz. Oda sıcaklığına geldikten sonra ise pastamızı en az 2 saat olacak şekilde buzdolabında bekletiyoruz.



9. Gereken vakit dolduğu zaman pastamızı dolaptan alıyor ve üzerini rondodan geçirdiğimiz bisküvilerle kaplıyoruz.



10. Artık dilimleyebilir, süsleyerek servis edebiliriz