Bisküvili pasta tarifi: Evde en kolay ve pratik bisküvili pasta nasıl yapılır?

Bisküvili pasta, bizlere adeta bir çocukluk hatırasıdır. Çoğu kişi bisküvili pasta tarifini çocukluğuna duyduğu özlem sayesinde sık sık internette aratır ve bisküvili pasta nasıl yapılır öğrenmek ister. Bizler de sizler için bu yazımızda en kolay bisküvili pasta tarifini verdik. Bu lezzetli ve düşük maliyetli pastamızı, sizlerle paylaştığımız malzeme listesine ve tarifine harfiyen uyarak yaparsanız, oldukça güzel bir lezzet elde edebilirsiniz. İşte pratik bisküvili pasta tarifi.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 13:40 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 13:40
  • 8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • Un (3 yemek kaşığı)
  • Kakao (4 yemek kaşığı)
  • Toz şeker (1 su bardağı)
  • Süt (6 su bardağı)
  • Tereyağı (1 yemek kaşığı)
  • Vanilya (1 paket)
  • Petibör bisküvi (3 paket)

Üzerine eklememiz için:

  • Çilek
  • Bisküvi

AŞÇININ NOTU

• Pastamızı yapacağımız kabın ilk katına bisküvileri direkt olarak dizmiyoruz. Pastanın yumuşak olmasını istiyorsak, ilk kata bir miktar puding dökerek yaymamız pastanın çok daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. • Pastayı hazırladıktan sonra pastanın kendine gelmesi için ve daha lezzetli olması için, buzdolabında yaklaşık 1 saat kadar dinlendirmek çok iyi olacaktır.

YAPILIŞI

1. Öncelikle muhallebimizi hazırlıyoruz. Uygun bir tencereye tuz, un, kakao, şeker ve süt ekleyerek karıştırma işlemine başlayabiliriz.

2. Tenceremizi ocağa alıyor ve muhallebimiz koyulaşana kadar karıştırarak pişiriyoruz.

3. Muhallebimiz koyulaştıktan sonra ocaktan alıyor ve içerisine tereyağı ile vanilya ekleyerek karıştırmaya başlıyoruz.

4. Orta boyuttaki kare borcamımıza petibör bisküvimizden bir sıra diziyoruz.

5. Bisküvilerin üzerine hazırlamış olduğumuz muhallebiyi boşaltıyor, ardından yayıyoruz.

6. Muhallebimizi tüm bisküvilerin üzerine yaydıktan sonra 2. Kata geçebiliriz.

7. Aynı işlemi 4 kat bisküvi 4 kat muhallebi olacak biçimde uyguluyor ve pastamızı tamamlıyoruz.

8. Borcamdakiler oda sıcaklığına gelene kadar bekliyoruz. Oda sıcaklığına geldikten sonra ise pastamızı en az 2 saat olacak şekilde buzdolabında bekletiyoruz.

9. Gereken vakit dolduğu zaman pastamızı dolaptan alıyor ve üzerini rondodan geçirdiğimiz bisküvilerle kaplıyoruz.

10. Artık dilimleyebilir, süsleyerek servis edebiliriz

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