Bisküvili rulo pasta tarifi: En kolay ve pratik bisküvili rulo pasta nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Hazır kremayı süt ile kıvam alıncaya kadar karıştırın. Kıvama geldikten sonra soğumaya bırakın. Ardından süt ile ıslattığınız bisküvileri streç film ya da yağlı kağıt üzerine dizin. Kremayı üstüne döktükten sonra muzları içine ekleyin ve rulo şeklinde sarın. Üzerine hazır kremşanti ya da çikolata sos ile kapladıktan sonra süsleyin ve dilimleyerek servis edin.