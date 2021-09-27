Bisküvili rulo pasta tarifi: En kolay ve pratik bisküvili rulo pasta nasıl yapılır?
Rulo pasta eski zamanlardan bu yana pastanelerde de evlerde de tercih edilen lezzetli bir tatlıdır. Bütün olarak da dilim olarak da satılabilen rulo pastaları evde yapmak isteyenler için farklı tarifler bulunuyor. En güzel rulo pasta için hamurunun, iç dolgusunun ve kremasının hazırlığı için Bisküvili rulo pasta tarifi: En kolay ve pratik bisküvili rulo pasta nasıl yapılır? sorularının cevaplarını derledik. İşte aradınız en güzel rulo pasta tarifi.
Giriş Tarihi: 27.09.2021 14:50Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 15:04
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
Krema için malzemeler:
Yarım litre süt
2.5 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı ölçeğinde nişasta
4 yemek kaşığı toz şeker
Vanilya
1 yemek kaşığı tereyağı
İç dolgusu için:
3 ya da 4 adet muz
Üzeri için:
1 paket kremşanti
1 su bardağı süt
AŞÇININ NOTU
Hazır kremayı süt ile kıvam alıncaya kadar karıştırın. Kıvama geldikten sonra soğumaya bırakın.
Ardından süt ile ıslattığınız bisküvileri streç film ya da yağlı kağıt üzerine dizin. Kremayı üstüne döktükten sonra muzları içine ekleyin ve rulo şeklinde sarın. Üzerine hazır kremşanti ya da çikolata sos ile kapladıktan sonra süsleyin ve dilimleyerek servis edin.
YAPILIŞI
İlk olarak kremayı hazırlayın. Krema için vanilya ve tereyağını ayırarak diğer malzemeleri tencereye koyun.
Malzemeler koyulaşana kadar karıştırmaya devam edin.
Kaynayan malzemeleri ocaktan çekin ve ayırdığınız vanilya ve tereyağını ekleyin.
Hazırladığınız kremanın üzerine streç film ile öreterek soğumaya alın.
Ardından bir streç film üzerine bisküvileri süt ile ıslatarak kare olacak şekilde dizin.
Dizdiğiniz bisküvilerin üzerine hazırladığınız kremayı yayın.
Muzları ikiye bölerek yan yana gelecek şekilde içine ekleyin.
Ardından bisküvili tabanı rulo şeklinde sarın. Açılmaması için streç film kullanabilirsiniz.
Sardığınız bisküvili rulo pastayı buzdolabına koyun ve en az iki saat dinlendirin.
Ardından buzdolabından çıkardığınız pastanın üzerini hazırladığınız krem şanti ile kaplayın.