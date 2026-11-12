Roza Yemek Tarifleri Pastalar Dilimledikçe iştah kabartıyor! Tam ölçülü mozaik pasta tarifi

Dilimledikçe iştah kabartıyor! Tam ölçülü mozaik pasta tarifi

Çay saatlerinin vazgeçilmezi, tatlı krizlerinin en lezzetli kurtarıcısı mozaik pasta, hem pratik hazırlanışı hem de nefis çikolatalı lezzetiyle sofraların favorisi olmaya devam ediyor. Üstelik fırın kullanmaya gerek kalmadan, birkaç temel malzemeyle kısa sürede hazırlanabiliyor. Peki, tam kıvamında, dilimlendiğinde iştah kabartan mozaik pasta nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, lezzetiyle herkesten tam not alacak mozaik pasta tarifi ve püf noktaları...

Giriş Tarihi: 12.11.2026 08:37

YAPILIŞI

MALZEMELER

2 paket petibör bisküvi (300-350 g)

100 g tereyağı

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Petibör bisküvileri çok ufalamadan iri parçalar halinde kırın.

Tereyağını bir tavada eritin.

İçine süt, şeker ve kakaoyu ekleyip güzelce karıştırın.

Hazırladığınız sosu ılımaya bırakın.

Bisküvileri ve cevizi sosun içine ekleyin.

Bisküvileri ezmeden karıştırın.

Karışımı streç film üzerine döküp rulo, kare veya üçgen piramit şekli verin.

Derin dondurucuda 2-3 saat bekletin.

Dilimleyerek soğuk servis edin.

Püf noktası

Bisküvileri un gibi ufalamayın; mozaik görüntüsü için iri parçalar bırakın.

Sosu kaynar halde bisküvilere dökmeyin.

Servisten önce 5 dakika oda sıcaklığında bekletirseniz daha kolay dilimlenir. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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