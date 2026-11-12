Dilimledikçe iştah kabartıyor! Tam ölçülü mozaik pasta tarifi

MALZEMELER
2 paket petibör bisküvi (300-350 g)
100 g tereyağı
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı kakao
1 çay bardağı dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Petibör bisküvileri çok ufalamadan iri parçalar halinde kırın.
Tereyağını bir tavada eritin.
İçine süt, şeker ve kakaoyu ekleyip güzelce karıştırın.
Hazırladığınız sosu ılımaya bırakın.
Bisküvileri ve cevizi sosun içine ekleyin.
Bisküvileri ezmeden karıştırın.
Karışımı streç film üzerine döküp rulo, kare veya üçgen piramit şekli verin.
Derin dondurucuda 2-3 saat bekletin.
Dilimleyerek soğuk servis edin.
Püf noktası
Bisküvileri un gibi ufalamayın; mozaik görüntüsü için iri parçalar bırakın.
Sosu kaynar halde bisküvilere dökmeyin.
Servisten önce 5 dakika oda sıcaklığında bekletirseniz daha kolay dilimlenir. Afiyet olsun!