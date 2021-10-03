Elmalı pasta tarifi: Elmalı pasta nasıl yapılır?

Harcı için:
Hamuru için:
Elmalı pasta aslında pasta diye geçse de tariflerin hepsinde kurabiye olarak karşımıza çıkmaktadır. Elmalı pasta çocukluğumuzun kokularından ve lezzetlerinden biri olduğu kadar en çok tercih edilen hamur işlerinden de biridir aslında. Hem yapılışı pratik hem de geç bayatlaması ile meşhur olan bu harika elmalı pasta kurtarıcınız olacak. Elmalı pasta hamuru yapılışı kolay gibi görünse de aslında biraz da hazırlanırken dikkat edilmesi gereken ve dinlendirilmesi gereken bir hamurdur. Hem elmalı pasta malzemeleri aslında evimizde her zaman bulunabilecek malzemelerdendir de. Şimdi hem elmalı pasta hamuru yapılışına geçelim hem de harika bir lezzet ortaya çıkaralım.