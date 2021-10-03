Elmalı pasta tarifi: Elmalı pasta nasıl yapılır?

Elmalı pasta aslında pasta diye geçse de tariflerin hepsinde kurabiye olarak karşımıza çıkmaktadır. Elmalı pasta çocukluğumuzun kokularından ve lezzetlerinden biri olduğu kadar en çok tercih edilen hamur işlerinden de biridir aslında. Hem yapılışı pratik hem de geç bayatlaması ile meşhur olan bu harika elmalı pasta kurtarıcınız olacak. Elmalı pasta hamuru yapılışı kolay gibi görünse de aslında biraz da hazırlanırken dikkat edilmesi gereken ve dinlendirilmesi gereken bir hamurdur. Hem elmalı pasta malzemeleri aslında evimizde her zaman bulunabilecek malzemelerdendir de. Şimdi hem elmalı pasta hamuru yapılışına geçelim hem de harika bir lezzet ortaya çıkaralım.

İlk önce iç harcımızı hazırlayalım. Rendelediğimiz 4 elmamızı bir tavaya alıp üzerine şekeri ekleyip elmalar rengini değiştirene ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Kavrulan elma rendelerinizin üzerine dövülmüş ceviz ya da fındık içini ve tarçını ekleyip iyice karıştırın.

Hazırladığınız iç harcı bir kenara koyup elmalı pasta hamuru yapılışına geçebilirsiniz.

Hamuru hazırlamak için bir kaseye oda sıcaklığındaki margarini ve sıvı yağını alıp üzerine yoğurt, toz şeker, limon ve karbonatı ekleyip iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışıma yavaş yavaş unu ekleyerek elinizle karıştırın. Tüm unu eklediğinizde ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak.

Ellerinizle ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak iyice düzleştirerek ince bir hamur açın. Açtığınız hamur avuç içi büyüklüğünde olacaktır.

Açtığınız hamurun içine hazırladığınız harcı koyup iki tarafını birleştirerek üstü kapalı ama yanları açık bir şekil elde edin.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yan yana olacak şekilde yerleştirin ve önceden ısıtılmış fırında 175 derecede 25-30 dakika pişirin.

Elmalı pastalarınızın üstü kızardığı zaman hazır hale gelmiştir.

Fırından aldığınız elmalı pastanızın ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.