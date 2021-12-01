En Kolay Yaş Pasta Tarifi Ve Yapılışı - Püf Noktalarıyla Evde Hızlı Ve Lezzetli Yaş Pasta Nasıl Yapılır?
Doğum günlerinin olmazsa olmazı yaş pasta, pasta çeşitlerinin şahı olarak bilinir. Çay ve misafir sofralarının vazgeçilmez tatlılarından olan yaş pasta un, süt, şeker, sıvıyağ ve kakaoyla yapılıyor. Birçok farklı çeşidi olan pastanın en lezzetli hali yaş pastadır. Yaş pastayı misafirleriniz için hazırlayabilirsiniz. Çocukluğumuzdan beri severek tükettiğimiz yaş pasta size tadıyla leziz bir deneyim sunuyor. Yaş pasta tarifi çayınızın ve kahvenizin yanına tat katacak. Bu eşsiz lezzet tarif defterinizde ilk sıraya yerleşecek. Çay ve kahvenizin yanına atıştırmalık lezzetler arıyorsanız bu tarif tam size göre. Eşsiz lezzetiyle yaş pasta nasıl yapılır? İşte yaş pasta tarifi…
Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:11Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:11
4 Kişilik
Ev Yapımı
Doğum Günü
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
Kek için
2 yumurta
1 su bardağı un
Yarım çay bardağı şeker
Yarım çay bardağı süt
Yarım çay bardağı sıvıyağ
1.5 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Keki ıslatmak için
½ çay bardağı süt
1 çay kaşığı pudra şekeri
Krema için
2 paket kremşanti
2 çay bardağı süt
1.5 yemek kaşığı labne peynir
Ganaj sos için
100 gr krema (Yarım paket)
80 gr sütlü çikolata
AŞÇININ NOTU
Yaş pastanızın üzerini çilekle süsleyerek servis edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Öncelikle pastanın kremasını hazırlayın. Kremşanti ve soğuk sütü katılaşana kadar çırpın.
Katılaşan kremaya labne peyniri ekleyin ve son kez karıştırın. Özdeşleşmiş kremayı katılaşması için dolapta bekletin.
Keki hazırlamak için geniş bir kaba şeker ve yumurtayı alıp köpürene kadar 5 dakika çırpın.
Ardından süt, sıvıyağ ve kakao ekleyerek çırpmaya devam edin.
Son olarak elekten geçirilmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin.
Silikon bir spatula yardımıyla karışımı aşağıdan yukarıya olacak şekilde çırpın.
Keki önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Kek pişerken pastanın üzeri için ganaj sosu hazırlamaya başlayın.
Su dolu tencerenin buharında çikolataları benmari usulüyle eritin. Ardından kremayı ekleyin, çırpın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Fırından çıkardığını keki soğumaya bırakın. Soğuyan keki bir ip yardımıyla ortadan ikiye bölün.
Kekleri süt ve pudra şekeri karışımıyla ıslatın.
Kekin orta katına kremayı yayın. Çilek dilimlerini dizin ve üzerine diğer keki kapatın.
Kekin üzerine hazırladığınız ganaj sosu kekin üzerine dökün ve her yerine yayın.
Pastanız hazır, üzerini çilekle süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…