Ispanaklı pasta tarifi: Lezzetiyle sizi şaşırtacak!

Ispanak, genellikle yemeklerde tercih edilen bir sebze olarak bilinse de, tatlılarda da harika bir lezzet kaynağı olabilir. Ispanaklı pasta, görünüşüyle sizi yanıltabilir, ancak tadı sizi bambaşka bir dünyaya götürecek. Hem sağlıklı hem de nefis bir tatlı arayışında olanlar için mükemmel bir seçenek.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 15:36 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 15:36

YAPILIŞI

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

3 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1/2 çay bardağı ıspanak püresi (yaklaşık 100 gram taze ıspanak)

Bir tutam tuz

Kreması için:

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

YAPILIŞI

İlk olarak ıspanağı yıkayıp, kaynar suda kısa bir süre haşlayın. Suyunu süzüp, bir mutfak robotu veya el blenderı ile püre haline getirin.

Bir kaba yumurtaları ve şekeri koyup çırpın. Ardından sıvı yağ ve yoğurdu ekleyip karıştırmaya devam edin.

Unu, kabartma tozunu ve vanilini ekleyin. Karışıma ıspanak püresini de ilave ederek homojen bir karışım elde edin.

Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına karışımı dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Kek piştikten sonra soğumaya bırakın.

Krem şantiyi, sütle çırpın ve soğuyan pastanın üzerine sürün.

Dilimleyerek servis yapın.Afiyet olsun!

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