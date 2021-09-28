Kakaolu bisküvili pasta tarifi: En kolay ve pratik Kakaolu bisküvili pasta nasıl yapılır?
Kakaolu pasta tarifi, hem özel günlerde hem de çay ve kahvenin yanında severek yapılan bir tariftir. Kolay hazırlanışı ile dakikalar içerisinde yapılabilen kakaolu bisküvili pasta hem yetişkinlerin hem de çocukların vazgeçilmez tariflerinden biridir. Az malzeme ile yapılan kakaolu bisküvili pastayı kimileri hazır muhallebi ile yaparken kimileri ise muhallebisini de kendisi yapmayı tercih ediyor. İşte keyifli anlarınıza eşlik edecek kakaolu bisküvili pasta tarifi ile en kolay ve pratik Kakaolu bisküvili pasta nasıl yapılır? sorusunun cevabı.
Giriş Tarihi: 28.09.2021 11:51Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 11:51
8 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
5 bardak süt
1 yemek kaşığı tereyağı yoksa margarin
3 dolu yemek kaşığı un ve nişasta
3 yemek kaşığı kakao
200 gr toz şeker
1 kutu krem şanti
1 paket toz vanilya
Tabanları için;
3 paket kakaolu ya da sade bisküvi
Üstü için;
Hazır çikolata sosu
2,5 su bardağı süt
Arzuya göre hindistan cevizi, fındık, kakao
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
Kakaolu bisküvili pasta için hazırlığa muhallebi ile başlayın.
Muhallebi için unu, sütü, şekeri ve vanilyayı derin bir tencereye koyarak kısık ateş üzerinde karıştırmaya başlayın.
Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin. Ardından tereyağını ya da margarini muhallebinin içine ekleyin.
Tereyağı muhallebinin içinde eridikten sonra ocaktan alın.
Ardından bir tepsiye arzu ettiğiniz bisküvilerinizi ıslatarak tepsiye yan yana dizin.
Tepsiye dizdiğiniz bisküvilerin üzerine muhallebiyi dökün. Muhallebiniz ve bisküvileriniz bitene kadar bu işleme devam edin.
Hazırladığınız pastayı çikolata sosu ve süsleme malzemeleri ile tamamlayarak buzdolabına koyun.