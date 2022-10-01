Kakaolu muffin tarifi

MALZEMELER
Bir su bardağı şeker
2 yumurta
Bir su bardağı süt
3 su bardağı un
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilya
4 yemek kaşığı kakao
AŞÇININ NOTU
İçi pamuk gibi olması için yarım çay kaşığı karbonat da ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Yumurta ve şekeri yakşalık 10 dakika derin bir kapta çırpın.
Ardından karışıma süt ve yağı ilave edin.
Karışıma yavaş yavaş unu da eliyerek ekleyin.
Son olarak kabartma tozunu, vanilyayı ve kakaoyu da kaba katarak çırpma işlemine devam edin.
Hazırladığınız karışımı muffin kaplarına pay edin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.
Soğuduktan sonra üzerine çikolata sosu sürüp, süsleme yapabilirsiniz.