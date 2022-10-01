Kakaolu muffin tarifi

MALZEMELER Bir su bardağı şeker

2 yumurta

Bir su bardağı süt

3 su bardağı un

Bir çay bardağı sıvı yağ

Bir paket kabartma tozu

Bir paket vanilya

4 yemek kaşığı kakao

AŞÇININ NOTU İçi pamuk gibi olması için yarım çay kaşığı karbonat da ekleyebilirsiniz.