Kakaolu muffin tarifi

Pamuk gibi kabaran, puf puf pişmiş bir muffin'e ne dersiniz? Lezzeti damak çatlatan kahve yanına harika bir eşlikçi geliyor, buyursunlar...

Giriş Tarihi: 01.10.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 10:56
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 380 kcal

MALZEMELER

Bir su bardağı şeker
2 yumurta
Bir su bardağı süt
3 su bardağı un
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilya
4 yemek kaşığı kakao

AŞÇININ NOTU

İçi pamuk gibi olması için yarım çay kaşığı karbonat da ekleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri yakşalık 10 dakika derin bir kapta çırpın.
Ardından karışıma süt ve yağı ilave edin.
Karışıma yavaş yavaş unu da eliyerek ekleyin.
Son olarak kabartma tozunu, vanilyayı ve kakaoyu da kaba katarak çırpma işlemine devam edin.
Hazırladığınız karışımı muffin kaplarına pay edin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.
Soğuduktan sonra üzerine çikolata sosu sürüp, süsleme yapabilirsiniz.

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