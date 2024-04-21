Limonlu cheesecake tarifi: Yazın ferahlatan lezzet
Tatlı krizlerinizde sizi ferahlatacak ve lezzetiyle baş döndürecek bir tarif mi arıyorsunuz? İşte size mükemmel bir çözüm: limonlu cheesecake! Bu nefis cheesecake tarifi, limonun ferahlatıcı tadını yumuşacık bir krem peynir harcıyla buluşturuyor. Üstelik yapımı da oldukça kolay!
Giriş Tarihi: 21.04.2024 10:01Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 10:01
10 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
50 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
350 kcal
MALZEMELER
Taban için:
200 gram kurabiye (bisküvi)
80 gram tereyağı (eritilmiş)
Cheesecake harcı için:
500 gram krem peynir (oda sıcaklığında)
1 su bardağı toz şeker
3 adet yumurta
1 su bardağı ekşi krema veya yoğurt
2 adet limonun rendesi
3 yemek kaşığı limon suyu
Üzeri için:
Limon dilimleri veya rendelenmiş limon kabuğu
YAPILIŞI
Fırını 160 dereceye ayarlayın.
Bir karıştırma kabında kurabiyeleri ya da bisküvileri un haline gelinceye kadar ezin. Ardından eritilmiş tereyağı ile karıştırın.
Hazırladığınız karışımı kelepçeli bir kek kalıbının tabanına dökün ve düzgünce yayın. Buzdolabında 15-20 dakika kadar dinlendirin.
Bu sırada cheesecake harcını hazırlayın. Büyük bir karıştırma kabında krem peyniri ve toz şekeri iyice çırpın.
Yumurtaları tek tek ekleyerek her birini karışıma iyice yedirin.
Ekşi krema veya yoğurdu, limon rendesini ve limon suyunu ekleyin. Homojen bir karışım elde edene kadar çırpın.
Hazırladığınız karışımı kelepçeli kalıbın üzerine dökün ve düzeltin.
Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin. Cheesecake kenarları hafifçe kızardığında ve ortası hafifçe sallandığında piştiği anlamına gelir.
Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın ve ardından buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.
Soğuyan cheesecake'inizi dilimleyerek servis yapın ve üzerini limon dilimleri veya rendelenmiş limon kabuğu ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!