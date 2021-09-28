Muhallebili bisküvili pasta tarifi: En kolay ve pratik Muhallebili bisküvili pasta nasıl yapılır?
Muhallebi hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından sevilen sütlü bir tatlıdır. Muhallebi aynı zamanda pratik tatlıların da ana malzemelerinden biri olarak kullanılır. Bu tatlı, bisküvili pastalar için vazgeçilmez bir ürün olan muhallebinin, çikolata, meyve ve kuruyemişlerle bir araya geldiği pratik ve kolay bir tatlı tarifidir. İşte merak edilen Muhallebili bisküvili pasta tarifi.
Giriş Tarihi: 28.09.2021 13:56Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 13:56
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
Muhallebisi için malzemeler;
5 su bardağı süt
3 kaşık bardağı un
1,5 su bardağı toz şeker
1 paket toz vanilya
3 yemek kaşığı tereyağ
2 yemek kaşığı nişaşta
Ara katlar için;
Sade veya kakaolu bisküvi
Çikolata, kuruyemiş, meyve (isteğe göre)
AŞÇININ NOTU
• Muhallebili bisküvili pasta yapımında muhallebinin kıvamı çok önemlidir. Bu yüzden pratik muhallebili bisküvili pasta tarifi için hazır muhallebi de kullanabilirsiniz.
• Dibine sarmaması için muhallebiyi sık sık karıştırarak pişirmelisiniz.
YAPILIŞI
Bir tencere içerisine tereyağı ve unu ekleyerek kavurun. Kavurma işlemine unun kokusu çıkana kadar devam edin.
Başka bir kabın içerisinde süt ve nişastayı karıştırın. Bu karışımı kavurduğunuz un ve tereyağının içine yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Ardından 1.5 su bardağı toz şekeri karışımın içine dökün.
Ocağın altını kısarak karıştırmaya devam edin.
Muhallebiniz kıvamını alana kadar kaynatarak karıştırma işlemini sürdürün. Kıvam alan muhallebiyi ocaktan alarak dinlenmeye bırakın.
Diğer taraftan kullanacağınız tepsinin ilk katına bisküvileri tek sıra halinde dizin.
İlk katın üzerine muhallebinizi dökün. Arzuya göre muhallebinin üzerine çikolata, kuruyemiş ya da meyve kullanabilirsiniz.
Muhallebinin üzerine bir kat daha bisküvi dizin ve bu işlemi muhallebi bitene kadar devam ettirin.
Son kata da muhallebiyi döktükten sonra üzerini süsleyin ve buzdolabında en az 2 saat bekletin.
Soğuyan muhallebili bisküvili pastayı afiyetle servis edebilirsiniz.