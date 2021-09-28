Muhallebili bisküvili pasta tarifi: En kolay ve pratik Muhallebili bisküvili pasta nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

• Muhallebili bisküvili pasta yapımında muhallebinin kıvamı çok önemlidir. Bu yüzden pratik muhallebili bisküvili pasta tarifi için hazır muhallebi de kullanabilirsiniz. • Dibine sarmaması için muhallebiyi sık sık karıştırarak pişirmelisiniz.