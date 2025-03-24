Muzlu rulo pasta tarifi: İftara en hafif tatlı

MALZEMELER

Pandispanya için:

4 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı vanilin

Krema için:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

İç harcı:

2 adet muz

1 paket krem şanti (1 çay bardağı süt ile hazırlanmış)

Üzeri için:

Pudra şekeri veya çikolata sosu

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri mikserle 4-5 dakika boyunca köpük köpük olana kadar çırpın.

Un, nişasta, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin ve spatula ile yavaşça karıştırın.

Yağlı kağıt serilmiş büyük dikdörtgen bir tepsiye hamuru dökün ve spatula ile düzeltin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak pandispanyayı yağlı kağıt ile birlikte rulo şeklinde sarın ve soğumaya bırakın.

Süt, un, nişasta ve şekeri bir tencereye alın.

Orta ateşte karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Soğuması için bekletin.

Soğuyan pandispanyayı dikkatlice açın.

Üzerine kremayı eşit şekilde yayın.

Krem şanti sürüp bütün muzları uç kısmına yerleştirin ve dikkatlice tekrar rulo şeklinde sarın.

Streç filme sarıp buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Üzerine pudra şekeri serpebilir veya çikolata sosu gezdirebilirsiniz.

Dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!