Petibör bisküvili pasta tarifi: En kolay ve pratik petibör bisküvili pasta nasıl yapılır?

Kolay ve hızlı yapımı ile çay ya da kahve saatlerinin en çok tercih edilen tatlısı olan petibör bisküvili pasta tarifi hem çocukların hem de büyüklerin tercihi oluyor. Az malzeme ile lezzetli bir tat yakalamak isteyen kişiler, petibör bisküvili pasta tarifini özel günlerde de pratik bir şekilde hazırlayabiliyor. Tadı ve görüntüsü ile özellikle çocukların severek tükettiği petibör bisküvili pasta tarifi aynı zamanda ansızın gelen misafirler için de kurtarıcı bir çay – kahve ziyareti tatlısı olarak yapılıyor. İşte uygun fiyat ve kolay hazırlanışı ile Petibör bisküvili pasta tarifi.

Giriş Tarihi: 28.09.2021 14:14 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 14:14
  • 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • 2 paket sade ya da kakaolu petibör bisküvi
  • 5 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2.5 yemek kaşığı nişasta
  • 200 gr toz şeker
  • 3 ya da 4 yemek kaşığı kakao
  • 1 dolu yemek kaşığı kakao
  • Toz ya da çubuk vanilya
  • 100 gr çikolata

AŞÇININ NOTU

YAPILIŞI

  • İlk adımda pasta için gerekli olan çikolata sosunu hazırlamalısınız.
  • Çikolata sosu için kısık ateşte unu kavurun.
  • Ardından sütü ekleyin ve karıştırın.
  • Kayamaya başladığında sıvılaştırılan nişasta, kakao, çikolata ve vanilyayı ekleyerek karıştırmaya devam edin.
  • Kaynamaya başlayan çikolata sosunun altını kısarak 1o dakika daha kaynatın ve koyulaşınca altını kapatarak dinlenmeye alın.
  • Bir diğer taraftan petibör bisküvilerini süt ile ıslatarak bir tepsiye dizin. Dizilen ilk bisküvi katmanının üstüne hazırladığınız çikolata sosunu dökün.
  • Ardından ikinci katı dizin ve sosu yeniden dökün.
  • Son katmanı da tamamlayarak isteğe göre pastanın üzerini fındık, fıstık ya da hindistan cevizi ile arzuya göre süsleyin.

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