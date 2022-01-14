Pişmeyen cheesecake tarifi

Sevdiklerinize sunabileceğiniz ve sadece 20 dakikada hazırlanabilen enfes bir tatlı tarifini sizlere sunuyoruz. Peki pişmeyen cheesecake nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis pişmeyen cheesecake tarifi...

Giriş Tarihi: 14.01.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 08:47
  • 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Hazırlama 20 dakika

MALZEMELER

2 paket burçak bisküvi

100 gram tereyağı

Kreması İçin;

2 poşet krem şanti

1 su bardağı süt

300 gram labne peyniri

Üzeri İçin;

350 gram frambuaz

7 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

Yarım çay bardağı su

3 yemek kaşığı nişasta

AŞÇININ NOTU

Düzleştirerek kalıba yaydığımız bisküvili harcı çok bastırmayaya özen gösterin.

YAPILIŞI

Yulaflı bisküvileri rondodan geçirip, erimiş tereyağı ile karıştıralım ve pişirme kaşığı serdiğimiz kalıba dökelim.

Bastırarak düzleştirdiğimiz bisküvili harcımızı, sosu hazırlayana kadar buzdolabında bekletelim.

Kreması için, krem şantiyi sütle koyu bir kıvam alana kadar çırpalım.

İstediğimiz kıvama gelen krem şantinin içerisine, suyunu süzdüğümüz labneyi ekleyelim ve çırpmaya devam edelim.

Çırpma işlemi bittikten sonra, dolaptan bisküvileri alıp üzerine kremamızı dökelim ve düzleştirelim.

Tatlımızı dolaba koyalım ve 1 gece buzdolabında bekletelim.

Sosu için; uygun bir tencereye frambuaz, toz şeker ve suyu alalım ve bu şekilde 1 saat kadar buzdolabında bekletelim.

Süre sonunda tencereyi ocağa alalım ve üzerine su ile çözdürdüğümüz nişastayı ilave edelim. Frambuazlar yumuşayana kadar pişirelim.

Frambuazlar güzel bir şekilde yumuşadıktan sonra, blenderdan geçirelim ve püre haline getirelim.

Sosumuz birkaç dakika daha kaynadıktan sonra, ocağımızın altını kapatalım ve tamamen sıcaklığı çıkana kadar bekletelim.

Sonrasında tatlımızı dolaptan alalım ve sosumuzu üzerine eşit bir şekilde yayalım.

En az 3 saat kadar dolapta beklettiğimiz cheesecakekimizi, dikkatli bir şekilde kalıptan çıkartalım.

Dilediğiniz şekilde süsleyip dilimlediğiniz cheesecakekimiz servise hazır.

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