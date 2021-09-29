Pudingli bisküvili pasta tarifi: En kolay ve pratik pudingli bisküvili pasta nasıl yapılır?

Pudingli bisküvili pasta, hem yapımı kolay hem de çok ucuz bir tatlıdır. Aynı zamanda bu kadar ucuz ve kolay olmasına karşın, çok lezzetlidir. Bizler de bu enfes lezzet olan pudingli bisküvili pasta tarifini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. En kolay pudingli bisküvili pasta tarifi için doğru yerdesiniz. Pratik pudingli bisküvili pasta tarifi için içeriğimizde yer alan malzeme ve önerileri eksiksiz uygulayınız. Şimdiden afiyet olsun!

Giriş Tarihi: 29.09.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 11:24
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika

MALZEMELER

  • Bisküvi (2 paket petibör)
  • Kakaolu puding (1 paket)
  • Süt (pudingin arkasında yazılı olan süt miktarından 1 bardak fazlasını ekleyeceğiz.)
  • Hindistan Cevizi

AŞÇININ NOTU

Pastamızın daha kalın katlı olmasını istiyorsak orta boy borcam ya da kalıp kullanmalıyız. Bu tarifte kullanılan borcam büyük boydur.

YAPILIŞI

1. Öncelikli olarak, sütümüzü bir tencereye alıyor ve üzerine pudingimizi döküyoruz. Daha sonra, orta ateşte devamlı olarak karıştırarak pişiriyoruz. Süt kaynadıktan sonra ateşten alacağız.

2. Bisküvilerimizi dikdörtgen borcam tepsimizin içerisine diziyoruz. Daha sonra bisküvilerin üzerine kakaolu pudingimizi sürüyoruz. İlk dizdiğimiz bisküvilerin üzeri tamamen artık kakaolu pudingle kaplı. Şimdi onların üzerine bir kat daha çıkıyoruz.

3. Bisküviler bitinceye dek bu şekilde pudingi sürmeye ve kat çıkmaya devam ediyoruz. En üst katına geldiğimizde ise elimizde kalmış olan bütün pudingi döküyor ve borcama yayıyoruz.

4. Buzdolabında 1 saat kadar dinlendirmek yeterli olacaktır. Servis etmeden önce hindistan ceviziyle süslemek lezzeti ve görseli güzelleştiren bir unsur olacaktır.

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