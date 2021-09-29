Pudingli bisküvili pasta tarifi: En kolay ve pratik pudingli bisküvili pasta nasıl yapılır?

YAPILIŞI

1. Öncelikli olarak, sütümüzü bir tencereye alıyor ve üzerine pudingimizi döküyoruz. Daha sonra, orta ateşte devamlı olarak karıştırarak pişiriyoruz. Süt kaynadıktan sonra ateşten alacağız.



2. Bisküvilerimizi dikdörtgen borcam tepsimizin içerisine diziyoruz. Daha sonra bisküvilerin üzerine kakaolu pudingimizi sürüyoruz. İlk dizdiğimiz bisküvilerin üzeri tamamen artık kakaolu pudingle kaplı. Şimdi onların üzerine bir kat daha çıkıyoruz.



3. Bisküviler bitinceye dek bu şekilde pudingi sürmeye ve kat çıkmaya devam ediyoruz. En üst katına geldiğimizde ise elimizde kalmış olan bütün pudingi döküyor ve borcama yayıyoruz.



4. Buzdolabında 1 saat kadar dinlendirmek yeterli olacaktır. Servis etmeden önce hindistan ceviziyle süslemek lezzeti ve görseli güzelleştiren bir unsur olacaktır.