Sadece 10 dakikada hazırlanıyor! Pratik mozaik pasta tarifi

Tatlı krizlerine anında çözüm arayanlar için hem pratik hem de nostaljik bir lezzetle karşınızdayız! Fırın kullanmadan, sadece birkaç basit malzemeyle hazırlayabileceğiniz mozaik pasta, zamansız bir klasik olmaya devam ediyor. Üstelik yapımı sadece 10 dakikanızı alacak. İşte nefis mozaik pasta tarifi...

Giriş Tarihi: 04.05.2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 16:48

YAPILIŞI

MALZEMELER

2 paket petibör bisküvi

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

125 gram tereyağı (veya margarin)

1 çay bardağı dövülmüş ceviz, fındık veya badem (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı vanilin (isteğe bağlı)

YAPILIŞI
Petibör bisküvileri derin bir kaba iri parçalar halinde kırın. Un gibi ufalamamaya dikkat edin.

Küçük bir tencerede tereyağını eritin. Üzerine süt, kakao ve şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın (kaynatmayın). İsterseniz vanilin de ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız kakaolu sosu bisküvilerin üzerine dökün. İsteğe bağlı olarak ceviz veya fındık ekleyin. Tahta kaşıkla nazikçe karıştırın, bisküviler dağılmasın.

Streç film serilmiş bir kalıba veya tezgaha alın. Karışımı rulo şeklinde sarın ve bastırarak sıkıca şekil verin. Dilerseniz baton kek kalıbı da kullanabilirsiniz.

Derin dondurucuda en az 2 saat, buzdolabında ise 4-5 saat dinlendirin.

Donduktan sonra dilimleyerek servis yapın. Üzerine pudra şekeri, çikolata sosu veya hindistan cevizi serpebilirsiniz. Afiyet olsun!

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